A taxa de poupança das famílias está a diminuir. De acordo com os dados do INE divulgados esta sexta-feira, 23 de dezembro, “a taxa de poupança das famílias reduziu-se para 5,1%, o que compara com os 6,1% no trimestre anterior”.

Segundo explica o INE, “este desempenho foi consequência do aumento de 2,0% do consumo privado (variação em cadeia de 2,7% no trimestre anterior), superior ao crescimento de 1,0% do rendimento disponível”.

A pandemia trouxe taxas de poupança das famílias a níveis elevados, chegando a máximos superiores a 14%. Mas a descida desde então tem acontecido e neste terceiro trimestre chega-se a 5,1%, em níveis de 2008.

As famílias passaram, também, a ter um saldo negativo, depois de no segundo trimestre ainda terem conseguido um saldo positivo. Já no terceiro trimestre o défice das famílias foi de 0,2% do PIB, “na sequência da diminuição continuada da poupança bruta”. Por outro lado, “este desempenho foi consequência do aumento de 2,0% do consumo privado, superior ao crescimento de 1,0% do rendimento disponível”, realça o INE.