Depois de ter dado forma a superdesportivos emblemáticos como os Lamborghini Miura e Countach, Ferrari 250 SWB Speciale, Aston Martin DB2/4 Bertone Spider e Lancia Stratos, entre muitos outros, a Bertone decidiu finalmente evoluir de estilista a fabricante. E promete fazê-lo com argumentos de peso, tanto em matéria de potência como da muito actual preocupação com o ambiente.

Denominado GB110, o hiperdesportivo de Bertone é um coupé de dois lugares “à antiga”, ou seja, com um motor de combustão colocado em posição central para conseguir a distribuição ideal da massa pelos dois eixos. Não há muitos pormenores sobre a mecânica, seja a origem ou a disposição do número de cilindros, mas a Bertone avança com o essencial: 1100 cv e a capacidade de girar até às 8400 rpm.

O GB110, que deve a sua denominação a Gionanni Bertone (GB), o nome do fundador da marca em 1912 e ao 110.º aniversário da fundação da Bertone, tem ainda particularidade de consumir gasolina, mas produzida de forma sintética, sem o mínimo recurso a produtos de origem fóssil. De derivados de petróleo, o GB110 recorre apenas a garrafas de plástico que quase sempre acabam no lixo, na melhor das circunstâncias, o que não as impede de irem parar ao fundo do mar e dos rios. Uma empresa especializada trata de aproveitar e processar esse lixo para fabricar o combustível para o coupé da Bertone.

Depois de um período áureo em que era um dos centros de estilo mais reputados do mundo, automóvel e não só, a Bertone começou a sentir problemas que a levaram à falência em 2014. Dois anos depois, a marca foi adquirida por 2,6 milhões de euros pelos franceses da AKKA, que em 2020 a venderam aos irmãos Ricci, amantes de automóveis e decididos a lançar a Bertone como construtor.

Ainda não há preço para o Bertone GB110, mas o nível de sofisticação e de potência, associado ao facto de apenas estar previsto a produção de 33 unidades, fará os preços disparar para valores a que poucos terão acesso. Para os outros, poderá ser visto como um bom investimento, num modelo que anuncia praticamente a mesma distância entre eixos de um Lamborghini Huracán (é apenas 1 cm maior) e que promete ir de 0-100 km/h em apenas 2,79 segundos, para depois franquear os 200 km/h em 6,79 segundos e os 300 km/h em 14 segundos. A velocidade máxima rondará 380 km/h.