O córtex insular anterior e a sua ligação com o córtex orbitofrontal são fundamentais no consumo compulsivo de cocaína, de acordo com um estudo em ratos, e são um possível alvo para o tratamento da toxicodependência em humanos.

Cada vez mais estudos apontam que o córtex orbitofrontal e o córtex insular estão envolvidos no comportamento aditivo. Além disso, observou-se recentemente que o córtex insular anterior influencia o comportamento alimentar compulsivo em roedores.

Até agora, pouco se sabe sobre os mecanismos dos circuitos neurais subjacentes ao comportamento compulsivo do consumo de drogas.

Mas uma equipa de investigadores chineses sugeriu que o córtex insular anterior é um dos principais impulsionadores do uso compulsivo de cocaína em ratos, de acordo com um estudo publicado na Science Advances.

Para a investigação, os ratos foram treinados para consumirem cocaína por si mesmos durante doze dias e foram punidos com um leve golpe na pata quando a consumiam.

De acordo com os resultados, 66% dos roedores pararam de consumir cocaína após o início da punição, enquanto 34% resistiram e continuaram a consumir.

Estes resultados estão de acordo com um estudo anterior e imitam o comportamento humano.

Ratos que procuraram cocaína compulsivamente sem serem influenciados pela punição mostraram um aumento da atividade neural, indicando um córtex insular anterior hiperativo com neurónios que se estendem até o córtex orbitofrontal.

Ao inibir os neurónios do córtex insular anterior e o circuito que estes formam com o córtex orbitofrontal, nenhum dos ratos consumiu cocaína após o início da punição.

No entanto, quando os investigadores ativaram geneticamente este mesmo circuito, 80% dos animais procuraram cocaína compulsivamente.

A capacidade de regular o uso compulsivo de cocaína inibindo e ativando este circuito sugere que este caminho desempenha um papel fundamental na mudança do comportamento controlado para o compulsivo e estabelece um novo alvo para o desenvolvimento de futuras terapias, de acordo com os investigadores.