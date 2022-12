Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Não existe um perigo iminente de uma nova ofensiva russa a partir da Bielorrússia, defende o diretor da agência de serviços secretos ucraniano. Kyrylo Budanov considera que as recentes manobras russas não passam de atividades militares de rotina ou uma tentativa para confundir as forças de Kiev.

Em entrevista ao New York Times, Budanov disse que a atividade militar faz parte de uma “campanha de desinformação” para levar a Ucrânia a transferir as suas tropas de zonas de combate no sudeste do país.

Apesar de considerar que a ofensiva não é uma ameaça num futuro próximo, não descarta completamente a possibilidade de um ataque proveniente do território bielorrusso.”Seria errado excluir essa hipótese, mas também seria errado dizer que temos dados que a confirmam”, explicou.

O líder dos serviços secretos disse ainda que a Rússia tem tentado assustar Kiev ao enviar soldados em comboios até à fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia em viagens desnecessárias, uma tática já usada pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. “É um [movimento de] carrossel”, afirmou, indicando que um comboio com militares parou durante um dia e meio perto da fronteira ucraniana antes de seguir viagem de regresso.

Durante as últimas semanas a Rússia tem reforçado com recrutas as suas bases militares no território bielorrusso, aponta o jornal norte-americano. A informação é apoiada por uma investigação do grupo de monitorização Hajun, que detetou que a Rússia está a transferir militares e equipamentos para perto da fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia.

A movimentação de tropas levantou preocupações sobre a possibilidade de uma nova invasão russa da Ucrânia através do norte do país. Segundo a investigação do grupo, que monitoriza a atividade militar na Bielorrússia, o número de tropas e equipamentos transferidos é “pequeno”, não sendo suficiente para lançar uma ação ofensiva.

Vários oficiais ucranianos têm alertado nas últimas semanas para a possibilidade de uma ofensiva russa em larga escala ainda durante os meses de inverno. Em várias entrevistas ao longo deste mês, referem que o início do ano poderá ficar marcado por novos ataques.

Em entrevista ao The Guardian, o ministro da Defesa da Ucrânia revelou que estão a emergir evidências sobre o início de uma ofensiva mais ampla, provavelmente a partir de fevereiro do próximo ano. Já ao The Economist, o general Valery Zaluzhny, líder das Forças Armadas da Ucrânia, antecipou que “no melhor dos cenários”, as operações russas podem começar em março e “no pior” em janeiro.

Sobre a ofensiva no inverno, os Estados Unidos dizem que existe um debate interno nos principais círculos da política russa. Sob condição de anonimato, um oficial do Departamento de Estado norte-americano revelou ao New York Times que os russos estão divididos e, enquanto alguns pressionam o avanço das operações militares, outros mostram-se mais cautelosos, questionando se a Rússia tem capacidade para a levar em frente. Por agora não é claro qual será o rumo que a Rússia vai seguir.

Esta sexta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu a população que as forças russas podem lançar novos ataques durante a época festiva. “Por favor lembrem-se de quem está a lutar contra nós. Com o aproximar da época festiva, os terroristas russos podem tornar-se ativos novamente”, afirmou no habitual discurso. O chefe de Estado pediu aos ucranianos para cuidarem uns dos outros e estarem atentos aos alertas de ataques aéreos.