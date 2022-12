Depois de o The Sun ter pedido desculpas por ter publicado um artigo de opinião do apresentador de televisão Jeremy Clarkson em que este deixa duras críticas ao príncipe Harry — que compara a um fantoche — e a Meghan — que disse “odiar”, Markle reagiu este sábado através de uma porta-voz. Pouco convencidos com o gesto do diário, o casal considera que esta se trata apenas de uma “manobra de relações públicas”.

Esta semana, na sua coluna semanal no jornal britânico, Clarkson ridicularizou o príncipe Harry, a quem se refere como “Harold Markle”, e dizendo que é “apenas um fantoche que perdeu o controlo do que diz ou faz”. “Agora parece que ela tem o braço tão enfiado pelo seu traseiro que pode usar os dedos para alterar as expressões faciais dele”, escreveu mesmo.

Contra Meghan Markle, fez uma referência a uma cena da série “A Guerra dos Tronos”, em que uma personagem marcha nua enquanto é insultada. “À noite não consigo dormir enquanto fico ali deitado, a ranger os dentes e a sonhar com o dia em que ela [Meghan Markle] tenha que desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto as populações entoam ‘Vergonha!’ e lhe atiram pedaços de excrementos”, apontou.

O texto tornou-se, segundo a Sky News, o que mais queixas motivou junto da Independent Press Standards Organisation, o regulador dos media no Reino Unido — foram mais de 20.800.

Perante as críticas que recebeu, Clarkson recorreu ao Twitter para pedir desculpa. “Numa coluna que escrevi sobre Meghan, fiz uma referência descuidada a uma cena da “Guerra dos Tronos” e correu mal para muita gente. Estou horrorizado por ter causado tanta dor e terei mais cuidado no futuro”, escreveu.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

O The Sun também já pediu desculpas, lamentando a publicação: “Nós no The Sun lamentamos a publicação deste artigo e pedimos desculpas sinceras”. O artigo de Clarkson foi retirado do site e dos arquivos.

Mas o casal não ficou convencido com as desculpas do tabloide. Uma porta-voz da duquesa respondeu, citada pela Sky News: “O facto de o The Sun não ter contactado a Duquesa de Sussex para pedir desculpas mostra a sua intenção”. “Isto não é mais do que uma manobra de relações públicas”, atirou ainda.

A mesma representante diz que “não deveríamos estar nesta situação se o The Sun não continuasse a lucrar e a explorar o ódio, a violência e a misoginia”. “Um verdadeiro pedido de desculpas seria uma mudança na sua cobertura e padrões éticos para todos”, acrescentou.