O Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo da Diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, dedicou a mensagem de Natal aos “milhares” de refugiados da guerra na Ucrânia e aos mais pobres e vulneráveis, lembrou os tempos atuais de “emergência social” impulsionados pela inflação e aludiu aos abusos sexuais na Igreja, assegurando compromisso com a proteção das crianças. Mas algumas das palavras mais pesadas vão para a aprovação da eutanásia, este mês, no Parlamento.

Ao falar da pandemia, dos avanços da ciência e do “esforço mundial para salvar vidas”, D. José Ornelas critica que Portugal permita a eutanásia, aprovada este mês em votação final global, com os votos da maioria da bancada socialista, da Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, os deputados únicos do PAN e do Livre e seis deputados do PSD. “Estamos também a superar uma pandemia que nos deveria encher de esperança nas capacidades do avanço da ciência, mas, enquanto assistimos a um esforço mundial para salvar vidas, no nosso país permite-se o avanço da eutanásia e do suicídio assistido como resposta para erradicar o sofrimento”, refere.

D. José Ornelas continua a crítica ao defender como a imagem de Jesus concentra a ideia de “cuidar da humanidade”. “Porque, quando aprendemos a cuidar das pessoas e do nosso planeta, estamos a acender verdadeiras luzes que humanizam pessoas e iluminam o mundo. E essa luz brota de atitudes concretas, de sair de si e de ir ao encontro do outro, especialmente das pessoas que se encontram mais sós e desamparadas”, diz.

O também bispo da Diocese de Leiria-Fátima pede que o Natal seja tempo de ajudar as famílias “que mais sofrem por dificuldades económicas e falta de trabalho e fazer-lhes sentir que não estão sozinhas”, de solidariedade para com os “pobres que estão cada vez mais afogados na sua pobreza, enquanto a riqueza é distribuída cada vez mais só por alguns”, e de “ir ao encontro dos idosos e doentes, com disponibilidade para cuidar e minorar a dor e o abandono”. Exorta a que também os migrantes e refugiados sejam lembrados e bem-recebidos e deixa uma palavra aos jovens, desejando que “possam desenvolver-se e dar um contributo responsável e capaz na construção do presente e do futuro da sociedade”.

Mas os casos de abusos sexuais contra crianças também são mencionados, com D. José Ornelas — que foi alvo de investigações pelo Ministério Público sobre alegado encobrimento de casos de abusos na Igreja — a dizer que é “tempo de acolher com verdadeiro carinho as crianças e os mais frágeis”, reafirmando “a determinação e o propósito de garantir proteção e salvaguarda do direito a crescerem em segurança, livres de qualquer abuso ou manipulação”.

Sobre a atual crise económica, refere como o aumento generalizado de preços trouxe um tempo de “emergência social com a degradação crescente das condições socioeconómicas das famílias”. “A muitos falta o pão na mesa, a pobreza adensa-se e quem é frágil está cada vez mais só”, lamenta.

O bispo faz também algumas referências ao “drama da guerra na Ucrânia”, que já dura há dez “longos meses”, pedindo que o conflito, e as suas consequências para a população, não sejam esquecidos. “Aqui, bem perto de nós, a desumanidade ceifa vidas e impõe sofrimento a milhares de residentes e refugiados. É uma violência atroz à qual não podemos ficar indiferentes… Não nos podemos permitir esquecer esta e outras guerras e deixarmo-nos habituar a uma realidade que todos os dias bate à nossa porta através das imagens cruéis que nos chegam”, defende.