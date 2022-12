Nove pessoas morreram e 40 ficaram feridas numa explosão de um camião-cisterna de gás em Boksburg, cerca de 40 quilómetros a leste de Joanesburgo, na África do Sul, disseram este sábado os serviços locais de emergência. O camião ficou preso, de manhã cedo, debaixo de uma ponte, perto de um hospital e de habitações.

“Recebemos uma chamada por volta das 07h50. Os bombeiros foram apagar um incêndio. Infelizmente, o camião explodiu depois”, disse William Ntladi, porta-voz dos serviços de emergência local, à AFP.

Os vídeos amadores que circulam nas redes sociais mostram uma enorme bola de fogo a explodir debaixo da ponte, presumindo-se que o camião era demasiado alto para passar debaixo da ponte.

O veículo estava cheio com 60.000 litros de gás GPL, utilizado em fornos e fogões, e chegava do sudeste do país, disse o porta-voz dos serviços de emergência, acrescentando que o condutor, ferido, tinha sido hospitalizado.

Dos 40 feridos, 19 estão em estado grave, 15 outros estão gravemente feridos mas em situação estável. Seis bombeiros ficaram feridos sem gravidade, disse o porta-voz.