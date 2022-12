Já aqui falámos do McMurtry Spéirling, pequeno veículo que bateu o recorde na rampa de Goodwood. Concebido por quem sabe de carros de competição, vai ser oferecido em versão de corridas e outra para circular na estrada, separadas por pouco mais do que o peso. Mas conseguem a proeza de pesar apenas 1000 kg e recorrer a duas “ventoinhas” que o colam ao solo com uma pressão de 2 toneladas. Literalmente, podem circular num túnel, mas no tecto, de cabeça para baixo.

Além deste trunfo relacionado com o apoio aerodinâmico, o Spéirling usufrui ainda dos serviços de dois motores eléctricos, ambos instalados no eixo traseiro e que, em conjunto, totalizam 1000 hp, ou seja, 1014 cv. As “ventoinhas” funcionam como extractores de ar, aspirando o ar sob a traseira do veículo, colando-o ao asfalto, atirando o ar para trás a grande velocidade, o que o converte num muito dispendioso soprador de folhas do jardim.

Com um chassi integralmente construído em fibra de carbono, material muito rígido e leve, que também é utilizado na carroçaria, o Spéirling é muito leve, apesar de carregar uma bateria com uma capacidade de 60 kWh, cujo peso deve rondar 400 kg. A marca reclama uma autonomia de 300 milhas, qualquer coisa como 482 km. Algo difícil de acreditar por estarmos perante um modelo com mais potência do que um Renault Mégane E-Tech (1014 cv em vez de 220 cv) com um acumulador similar, sendo que o modelo francês anuncia apenas 454 km em WLTP, mesmo se o seu peso é de 1711 kg, longe dos 1000 kg do Spéirling.

A publicação britânica Carwow teve a oportunidade de conduzir o Spéirling da também inglesa McMurtry e contou com a ajuda do ex-piloto de F1 Max Chilton para se aperceber os argumentos do modelo. E para provar o potencial do McMurtry Spéirling, o jornalista da Carwow, Mat Watson, sentou-se ao volante e provou o rápido que o “brinquedo” britânico consegue ser. Foi de 0-97 km/h (0-60 mph) em 1,4 segundos, para depois cumprir os 0-400 metros em 7,97 segundos, o melhor valor para este tipo de veículos. Escusado será dizer que os 2 milhões de libras (2.260.000€) que o construtor pede por cada um dos Spéirling pode desincentivar muitos de o adquirem como prenda natalícia, mas garantimos que certamente será algo que perdurará na memória de quem a receba, especialmente se gostar de emoções fortes.