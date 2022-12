Para António Costa, o país está de boa saúde, a enfrentar com êxito sucessivas crises provocadas por fatores externos e bem colocado no “pelotão da frente” da Europa. Para a oposição, tudo ao contrário: os partidos reagiram esta noite à mensagem de Natal do primeiro-ministro, falando quase a uma só voz num cenário cor-de-rosa, pintado por Costa, em que os portugueses “não se reconhecem” ou que “não veem”.

Em tempos de crise inflacionista, da direita à esquerda, a ideia é a mesma: o Governo tem de prestar atenção às dificuldades dos portugueses na hora de pagar as contas e oferecer soluções concretas.

Costa está “de braços caídos”, diz PSD

Um primeiro-ministro “de braços caídos”. Foi essa a conclusão que o PSD retirou sobre a liderança do Governo depois de ver a tradicional mensagem de Natal do António Costa, concluindo que o primeiro-ministro, mesmo “em pose mais natalícia”, nada faz para “resolver os problemas do país”.

Imediatamente depois de as televisões terem transmitido os quatro minutos em que Costa passou mensagens de esperança e “confiança” e falou num país que estará “no pelotão da frente” e com boas perspetivas de crescimento, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, reagiu com muitas críticas, notando que Costa “não teve uma palavra para os principais problemas das pessoas”.

O país, frisou Soares, está “cada vez mais pobre, com impostos no máximo e serviços públicos no mínimo”. E referiu as dificuldades dos portugueses em pagarem as suas despesas, a aceder ao SNS ou à educação, lembrando a falta de professores no início do ano letivo.

“[Costa esteve] hoje numa pose muito mais natalícia, ao contrário do que estamos habituados, mas quer quando quer usar palavras mais solidárias, quer quando há uma semana usava tom mais agressivo, não resolve problemas do país”, atirou Hugo Soares. “Já não apresenta nada de novo ao país. Tivemos Costa de braços caídos, sem dizer ao país o que quer projetar. Portugal precisa mesmo de um novo caminho e este primeiro-ministro já não representa nem essa força nem esse caminho”, rematou.

IL diz que “portugueses não veem” país de Costa

A Iniciativa Liberal diz que das palavras escolhidas por Costa só se revê mesmo na “paz” e no apoio à “heróica luta” da Ucrânia. De resto, o líder do partido, João Cotrim Figueiredo, reagiu criticando o “autoelogio” de Costa na mensagem de Natal — “e nada disto os portugueses veem. Isto não é verdade”.

“Isto”, no caso, são as melhorias no SNS ou o país crescimento que Costa referiu no seu vídeo. A IL insiste que o crescimento é muito insuficiente, assim como a recuperação nas aprendizagens das crianças ou até a atenção à sua saúde mental depois dos últimos anos.

“A palavra confiança faz muito pouco sentido. Esta mensagem não dá qualquer confiança, porque Costa vem dizer que vai continuar no caminho que tem feito Portugal regredir”.

País “não se reconhece” nas palavras de Costa, diz PCP

Pelo PCP, Jorge Pires, do comité central, diz que Costa procurou pintar uma imagem do país “em que os portugueses dificilmente se reconhecerão” e falou muito em “confiança” — “mas a confiança passa por resolver o problema dos salários, da inflação, do aumento dos preços que leva à diminuição do poder de compra”, frisou.

O dirigente comunista aproveitou também para lembrar as propostas do partido que o Governo tem recusado, como a fixação do preço de bens essenciais ou o aumento (maior) do salário mínimo, e criticando a situação “escandalosa” dos lucros de empresas como a Galp, que depois distribuem dividendos milionários pelos acionistas, tal como na banca ou na distribuição (que será taxada também por proposta do Governo).

“Não se pode falar em confiança no futuro” nestas condições, sem que o Governo “faça o que é necessário” quanto à situação que “preocupa o país real”, garantiu.

PAN pede “abertura” do Governo para ouvir oposição

Do lado do PAN, mais críticas e uma chuva de exigências. A líder, Inês Sousa Real, lamentou que tenha ficado de fora a “ação” para dar resposta a vários desafios, das alterações climáticas à subida da inflação e das taxas de juro, passando pelas dificuldades do SNS e acabando com a proposta de uma rede de serviços veterinários públicos.

O PAN acrescentou ainda que o Plano de Recuperação e Resiliência será “uma oportunidade única” para que o país se desenvolva de forma justa e sustentável, deixando um recado ao Executivo: “Esperamos que haja abertura para ouvir a oposição e estar ao lado das famílias”.

PS elogia “humanismo” de Costa e diz que Portugal “tem sabido superar-se”

O PS foi, como seria de esperar, o partido mais agradado com a mensagem de Natal de Costa. O secretário-geral adjunto, João Torres, elogiou as tónicas do “humanismo” e “justiça social”, mas também de “determinação”, nas palavras do primeiro-ministro. O dirigente socialista falou, como Costa, das consequências da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, referindo-se à crise inflacionista como uma crise sem comparação na memória de muitos portugueses.

“É por isso sempre oportuno enfatizar a importância de desejarmos e formularmos votos para que a paz regresse”, desejou. Torres fez ainda questão de frisar que a ação do PS tem mostrado que existem “alternativas à austeridade”, numa altura em que a oposição em peso acusa o Governo de aplicar austeridade em tempos de inflação. “Temos provado de que perante uma crise as melhores soluções não são as que defende a direita e em particular o PSD, mas a solidariedade”.

Apesar das adversidades externas, rematou Torres, Portugal tem “sabido superar-se”, tanto na pandemia como quanto aos impactos da guerra. “Com este Governo e este primeiro-ministro temo-nos aproximado do pelotão da frente dos países da UE”. E o PS promete estar “lado a lado” com os portugueses. Uma mensagem em sintonia com o Governo, mas em sentido oposto ao sentimento de toda a oposição.