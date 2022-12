Um despiste de autocarro provocou, no sábado, quatro mortes, duas pessoas ficaram feridas e outras três continuam desaparecidas, em Cerdedo-Cotobade, na província Pontevedra, em Espanha.

De acordo com a Guardia Civil espanhola, um autocarro despistou-se e caiu para o rio Lérez, em Cerdedo-Cotobade, tratando-se de nove pessoas envolvidas no acidente — nove passageiros e o condutor.

Conforme noticiado pelo 112 Galicia, o helicóptero Pesca 1 do Serviço de Guarda da Costa Galega está neste momento a realizar os trabalhos de resgate do corpo.

Na madrugada deste domingo, o corpo de uma mulher também foi localizado, enquanto outros dois corpos sem vida foram resgatados no sábado.

O subdelegado do Governo em Pontevedra, Maica Larriba, afirmou que, segundo os serviços subaquáticos da Guardia Civil, nenhuma das pessoas desaparecidas estão dentro do autocarro que caiu no rio.

Uma das pessoas feridas é o motorista do autocarro que ficou internado no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

De acordo com a Guardia Civil, o motorista fez o teste de álcool e drogas e deu negativo.

Outros dos feridos, trata-se de uma mulher que foi transferida para o Hospital Montecelo, em Pontevedra.

O acidente ocorreu por volta das 21:20, no sábado, quando um autocarro da empresa “Monbus”, da linha regular entre Lugo e Vigo, caiu no rio.

A operação envolveu o corpo de Bombeiros O Deza, Bombeiros de Pontevedra, o GES de A Estrada, os serviços de saúde, a Proteção Civil do município e a Guarda Civil de Trânsito.

A intervenção contou ainda com o apoio da Agência Galega de Emergência, assim como de um Grupo de Intervenção Psicológica em Catástrofes e Emergências (Gipce).

(Notícia atualizada às 13h48 com a subida do número de mortes de três para quatro)