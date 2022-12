A Igreja está preocupada com o possível aumento dos custos da organização da Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Lisboa em agosto de 2023. Em entrevista ao Jornal de Notícias e à TSF, concedida na condição de não ser aborado o tema dos abusos sexuais na Igreja, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, diz que no que toca à situação económica, “a incerteza é a única certeza que temos”.

Questionado sobre a gestão orçamental do evento, D. Américo Aguiar confessa-se “preocupado”, tanto em relação à JMJ como “em relação às famílias e às empresas, e ao país e ao Mundo em geral”.

“Naquilo que significa o trabalho da Fundação JMJ de que eu sou responsável, nestes últimos anos, anos 20, 21 e 22, tentámos ser o mais simples possíveis na gestão dos poucos meios que temos disponíveis para preparar a Jornada”, sublinha, lembrando o papel das centenas de voluntários na organização. “Portanto, estes três anos têm sido muito geridos, peço desculpa pela expressão, com mão fechada para que seja possível corresponder àquilo que é essencial, mas no respeito por aquilo que são as dificuldades e os problemas, aliás, das famílias e dos jovens com quem nós trabalhamos e temos plena consciência disso”, destaca.

Os custos vão depender do número de inscritos, que neste momento ultrapassam os 300 mil, mas o objetivo é chegar a um milhão. “O número mágico de um milhão da participação de jovens seria muito confortável”.

No que toca à alimentação, por exemplo, estão em causa “dezenas de milhões de euros”. Um valor que “vai ser muito importante para o setor da restauração”, refere. “Aliás, a maior parte deste dinheiro que nós estamos a falar é dinheiro muito importante para vários setores da economia, da cidade e do país. Significa contratar empresas, significa postos de trabalho, significa sempre injetar dinheiro na economia e isso é bom. Daquilo que é a responsabilidade direta da fundação temos a questão da alimentação, que é uma que me preocupa muito”.

Para agilizar esta questão, a organização fez um protocolo com a AHRESP. Foi criada uma plataforma onde restaurantes e cafés podem inscrever-se para “fornecer refeições aos jovens peregrinos”. Depois, “através de um QR Code, que é para ser moderno e digital, que cada peregrino vai ter, ao chegar a um restaurante, ao chegar a um café, ao chegar a um snackbar, identificam-se com esse QR Code e depois a conta, digamos assim, é da responsabilidade da fundação. Aqui é uma fatia leão daquilo que significa os compromissos da fundação”. Além disso, ainda há custos com transportes, seguros e com os kits que os jovens vão utilizar.

Estes valores estão previstos no valor de inscrição pago pelos jovens, e a expetativa é que possa cobrir a despesa. Vai depender da “senhora inflação”. “Não temos possibilidades de acerto daquilo que é a comparticipação dos jovens”, admite D. Américo Aguiar. “Da parte da Jornada, seja no orçamento, seja na execução, seja em dar contas de um cêntimo que porventura de dinheiro público, nós queremos ser exemplares naquilo que é a justificação da sua utilização e as contas direitinhas à Porto, em que cada um assume as suas responsabilidades”.

Já sobre a vinda do Papa Francisco a Portugal para o evento, D. Américo Aguiar tem mais certezas. “O problema do joelho do Papa Francisco não é impeditivo de ele estar connosco na JMJ”, acredita.