Para os mais imbuídos do espírito natalício, nenhuma árvore de Natal é grande demais ou enferma de excesso de decorações. Mas, ainda assim, há limites a respeitar sobretudo em matéria de dimensões, tanto para as famílias como para as empresas, mesmo para aquelas cujo espaço é mais generoso. Um dos melhores exemplos de 2022 para um pinheiro de Natal excessivamente grande, para ser instalado no interior, foi o que embelezou o Museu Durham. Fazê-lo chegar ao centro da sala principal foi tudo menos fácil.

Durante o ano, Durham acolhe diversas exposições destinadas a manter vivos a história e os hábitos do Oeste norte-americano. Mas durante o Natal, é a imensa árvore, tão intensamente decorada quanto iluminada, que assume o protagonismo. O pinheiro, hoje com 12,2 metros de altura, foi doado ao museu por Janice Teegarden, uma habitante local que o adquiriu há 35 anos por apenas 5 dólares, para o plantar no seu jardim quando media somente 30 cm. A estação de televisão KMTV 3 conta a história do pinheiro.

O Museu Durham está instalado desde 1973 na antiga Union Station de Omaha, no Nebraska, inaugurada em 1899. O estilo Art Deco favorece construções públicas com grande pé direito e portas de grandes dimensões, que contudo se revelaram “pequenas” para os mais de 12 metros da árvore.

Os problemas em montar a gigantesca árvore de Natal começaram logo com o transporte do enorme pinheiro do jardim de Janice Teegarden até à Union Station. Um imenso reboque puxado por um camião tratou da altura do pinheiro, mas o generoso diâmetro obrigou a tratar a deslocação como um transporte especial, daqueles com dimensões que causam limitações no trânsito e obrigam a acompanhamento policial.

Uma vez à porta do Museu Durham e como não havia forma do reboque entrar nas instalações, o pinheiro foi colocado no solo e arrastado por duas pick-ups, que patinaram devido à manifesta falta de aderência no pavimento encerado, até chegar ao destino no hall central. Onde vai estar até 8 de Janeiro, decorado e iluminado.