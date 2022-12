Um homem morreu esta segunda-feira vítima de atropelamento ferroviário na estação do Carregado da Linha do Norte, estando a circulação de comboios condicionada, disse o comandante dos bombeiros da Castanheira do Ribatejo.

Bartolomeu Castro indicou à agência Lusa que se trata de um homem, na casa dos 30 anos, que foi atropelado mortalmente dentro da estação de comboios, localizada na Vala do Carregado, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, pelas 12h15.

O responsável operacional adiantou que, devido ao acidente, a linha principal, onde houve a ocorrência, está interditada no sentido sul-norte.

A circulação de comboios encontra-se condicionada e foi desviada para a linha secundária.

No local, estiveram 12 operacionais e cinco viaturas.