Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre em provas internacionais, de acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O organismo divulgou, esta segunda-feira, um ranking que contabiliza o número de golos de jogadores em competições internacionais, quer ao serviço de clubes, quer das seleções nacionais. O capitão da seleção portuguesa marcou 280 golos (155 em provas europeias e internacionais com o emblema dos clubes por onde passou e 118 a representar Portugal) e continua à frente de formad destacada de Lionel Messi, que está em segundo com 235 golos (menos 45).

Na lista seguem-se o polaco Robert Lewandowski (com 178 golos), o alemão Gerd Müller (com 137 golos) e a fechar o top5 está o brasileiro Neymar (136 golos). No ranking, em 27.º lugar, está ainda outro português: Eusébio. A IFFHS dá conta de que o ex-internacional português marcou 100 golos — 59 em provas e 41 com o emblema da Seleção Nacional).

“Pela primeira vez, publica-se o ranking para os melhores marcadores em termos internacionais. Os jogadores são creditados com todos os golos marcados em competição de clubes, continentais e globais, e todos os golos marcados nas seleções”, lê-se no site da IFFHS, que sinaliza também que alguns golos são registados, apesar de os jogos não terem sido contabilizados pela FIFA.

A IFFHS, que apenas tem em consideração os jogadores que marcaram mais de 100 golos, dá ainda conta de que o último a entrar neste ranking foi o egípcio Mohamed Salah.