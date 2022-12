A maioria dos veículos eléctricos no mercado recorre a células de iões de lítio para formar os seus packs de baterias e esta tecnologia é particularmente sensível ao frio, perdendo eficiência à medida que a temperatura exterior tende para zero. Ora, isto reduz a autonomia ao mesmo ritmo que irrita os condutores, que se sentem limitados na sua capacidade de percorrer distâncias superiores durante o Inverno. Sucede que um estudo mostra que nem todos os eléctricos reagem da mesma forma ao frio e há modelos (e marcas) que perdem mais do que outros, podendo alguns perder 32% da sua autonomia.

As baterias modernas dos veículos perdem eficiência com o tempo frio. E há vários motivos que justificam esta má notícia para quem se desloca em modelos alimentados por bateria. O primeiro problema prende-se com o efeito negativo que as baixas temperaturas têm nas reacções químicas e físicas que acontecem no interior das células, que baixam à medida que a viscosidade do electrólito aumenta.

Paralelamente, cada bateria, dependendo da tecnologia e dos materiais a que recorre, garante um determinado número de ciclos, ou seja, de cargas e de descargas. Entre os tipos de baterias mais populares do mercado, as de iões de lítio não são a referência, sendo por exemplo ultrapassadas pelas de LiFePO4 (ou LFP), que asseguram entre duas a três vezes mais longevidade.

Apostada em determinar quais os modelos que se revelam mais sensíveis ao frio e cujas baterias mais perdem em eficiência e autonomia, sempre que a temperatura cai consideravelmente, a Recurrent analisou vários modelos e concluiu que as células que constituem o pack de baterias revelam o máximo rendimento quando a temperatura exterior ronda os 20ºC, perdendo eficiência sobretudo quanto a temperatura desce. E se nos 10ºC a perda de autonomia já é palpável, a 0ºC é ainda maior, aumentando se cá fora os termómetros indicarem 10ºC negativos.

O estudo realizado pela Recurrent compara o comportamento da bateria a 70ºF, cerca de 21ºC, consideradas as condições ideais, com o tempo muito frio, no caso representado aqui por valores entre 20ºF e 30ºF, ou seja, entre -7ºC e -1ºC. Para determinar a eficiência dos acumuladores, a Recurrent analisou os dados de aproximadamente 7000 veículos, sendo que os consumos e a autonomia de uns foram calculados com base no computador de bordo do modelo, enquanto outros foram determinados a partir de dados reais e verificados pelos analistas. E os segundos são sempre mais realistas, mas mais baixos, do que os determinados pelo sistema dos próprios veículos.

Os dados destacam dois veículos pela eficiência que revelam quando expostos a baixas temperaturas, nomeadamente o Jaguar I-Pace, que perde apenas 3%, e o Audi e-tron, que acusa uma redução de 8%. Porém, ambos são avaliados pelo computador de bordo do veículo. Depois destes dois modelos, com perdas abaixo de 10%, surgem os que acusam quebras até 20%, nomeadamente os Tesla Model X e Model Y, ambos com 15%, para de seguida surgir o Model 3, com 17%, e o Model S, com 19%. Todos os consumos e autonomias dos Tesla foram determinados através de dados recolhidos pelos analistas. É de igualmente 19% o valor alcançado pelo Hyundai Kauai, este analisado pelo sistema do veículo.

Com perdas entre 20% e 30% devido ao frio estão o Nissan Leaf (21%), o VW e-Golf (23%) e o BMW i3 (24%). Por fim surgem os três modelos que perdem mais de 30% de autonomia se a temperatura exterior cair de 21ºC para entre -1ºC e -7ºC. O VW ID.4 e o Ford Mustang Mach-E perdem ambos 30%, para o Chevrolet Bolt, modelo que na Europa foi comercializado como Opel Ampera-e, ser o mais prejudicado pelo frio, acusando uma perda de autonomia de 32%.