Orit Strook, deputada e provável futura ministra de Benjamim Netanyahu, sugeriu que os médicos deveriam ser autorizados a recusar tratar doentes da comunidade LGBTQ+ quando sentirem que as suas crenças religiosas podem estar a ser colocadas em causa.

A proposta está a ser vista pela comunidade como uma ameaça sem precedentes aos direitos dos homossexuais. O próprio presidente de Israel, Isaac Herzog, já se viu forçado a condenar a crescente retórica anti-LGBT no país. Citado pelo The Guardian, Herzog afirmou que “os posicionamentos racistas dos últimos dias contra a comunidade LGBTQ+ e outros setores deixam-no extremamente preocupado“. Além disso, acrescentou que esta retórica mina os “valores democráticos e morais” de Israel.

A deputada de extrema-direita Orit Strook defendeu, numa polémica entrevista, que os médicos poderiam recusar o tratamento a doentes LGBT “desde que houvesse médicos suficientes que pudessem prestar os serviços”. No entanto, após as duras críticas ao seu discurso, esta terá utilizado a rede social Twitter para explicar que se tinha referido a procedimentos médicos que podem ser censurados e não aos membros da comunidade. Como exemplo, referiu que é “inconcebível forçar um médico judeu a violar a lei judaica“.

Israeli far-right lawmaker Orit Strock suggested on Sunday that she believes doctors should be able to turn down patients for religious reasons.

The comments drew backlash from Yair Lapid's outgoing government and Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/M9zUAh7sMT

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 26, 2022