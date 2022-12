A ex-ministra de António Costa, Alexandra Leitão, sugeriu esta segunda-feira que o primeiro-ministro terá de refletir sobre se a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis — que terá recebido uma indemnização de 500 mil euros por ter saído da TAP — tem as “condições objetivas para exercer o cargo com legitimidade, eficiência e eficácia”. A também deputada realça que “este é uma espécie de teste de algodão que todos os membros do Governo têm de passar”.

No programa Crossfire transmitido pela CNN Portugal, Alexandra Leitão ressalvou, contudo, não saber se este caso poderá levar à demissão de Alexandra Reis. A deputada defendeu que a secretária de Estado e a TAP têm de dar “explicações cabais” para se entender os contornos do caso.

Sobre a questão jurídica, Alexandra Leitão destacou que é “absolutamente imperioso perceber se o estatuto de gestor público se aplica à senhora secretária de Estado”. “Se se aplica, terei muitas dúvidas quanto à legalidade de tudo isto”, referiu, acrescentando que, se não se aplica, “a questão é outra”, mais de pendor ético.

Além disso, a deputada do PS assinalou também que a TAP, que integra o “setor empresarial do Estado e que recebe dinheiro dos contribuintes públicos”, tem de se pautar pela “transparência e clareza” e tem, por conseguinte, a obrigação de prestar esclarecimentos. “As explicações têm de ser dadas — e têm de ser substantivas.”

Alexandra Leitão destacou ainda que é “normal que as pessoas exercem cargos políticos sejam alvo de um escrutínio maior”. “Quando uma pessoa vai para secretário de Estado ou ministro, é de esperar que coisas do seu passado, mesmo que anteriores e que fiquem fora das funções, sejam escrutinadas.”