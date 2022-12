Um confronto raro. De visita a Murça, sob o pretexto de se deslocar a áreas afetadas pelos incêndios em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado por dois homens que, visivelmente indignados e zangados, gritaram as mais variadas críticas aos partidos e ao Presidente, chegando a dizer que Marcelo “não vale nada” e “não faz nada” — críticas que o Presidente classificou depois como “partidarizadas” e próprias de quem “não ganhou eleições”.

Pelas ruas de Murça, e rodeado por uma bolha de jornalistas e pelos seus seguranças, Marcelo ouviu os protestos gritados pelos dois cidadãos durante alguns minutos, quase sem conseguir falar ou responder. Um deles começou por se focar na situação dos incêndios, recordando que quando era “pequenino” andava “com mangas e baldes a apagar fogos” e que agora, 40 anos depois, “continua tudo igual”.

“O senhor engana os portugueses”, acusou. “O que fazem PS e PSD? E o senhor, ao tempo que lá está? Fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada”, atirou o homem, sem deixar espaço para que Marcelo falasse. “Depois de Pedrógão não limparam a floresta… Cinco anos e não fizeram nada! Não têm vergonha? Incompetência!”.

[Pode ouvir aqui as críticas ao Presidente da República em Murça]

Gritando que a situação é uma “vergonha”, os dois continuaram a desfiar queixas, passando aos valores recebidos por José Sócrates ou Manuel Pinho.

“O que é que isso tem a ver com os incêndios?”, ainda questionou Marcelo, ouvindo como resposta: “Tem a ver que o senhor é o Presidente da República”. O diálogo continuou: “Isso é com os tribunais”, insistiu o Presidente, para desânimo dos dois interlocutores: “Mas os tribunais não trabalham, senhor Presidente”.

E as queixas, cada vez mais abrangentes, continuaram: “Há 40 anos que não temos saúde, não temos educação, não temos segurança…”.

Marcelo, que visitava as áreas ardidas defendendo que é no inverno, com planeamento, que se começa a prevenir e a preparar a época dos fogos, tentou manter o tom de voz mais baixo e propor: “Vamos falar…”. Do outro lado, e com uma indignação que não é costume o Presidente encontrar nas ruas, nada feito: “Não é falar, é agir!”.

Curiosamente, foi o próprio Marcelo que chegou a antecipar que o volume de críticas ao Presidente e ao Governo aumentaria: durante a sessão de cumprimentos natalícios do Governo ao Presidente, frisou que “baixinho, para a família, na ceia de natal, os portugueses vão dizer mal do Presidente e um pouco do Governo. Da falta de dinheiro, da saúde”. Desta vez, as críticas não foram feitas “baixinho” nem em privado.

Já uns minutos mais tarde, questionado pelos jornalistas, Marcelo não duvidou em considerar que as críticas não foram inocentes e são “partidarizadas”. “Conjuntamente com a crítica havia críticas a partidos e coisas que não têm nada a ver com nada, portanto era muito partidarizada, politicamente partidarizada”, atirou o Presidente.

E foi mais longe: “Há movimentos de opinião que são mais radicais na crítica, pode até acontecer que um dia o povo lhes dê o poder. Ora houve eleições há pouco tempo e o povo escolheu como escolheu… Compreendo quem não ganha eleições que fique mais contestatário, pode ser que no futuro”.

Portanto, se o Presidente compreende que “há quem sofra e seja mais crítico” e que a “democracia é viva”, também frisou que as medidas tomadas para proteger a floresta “demoram muito tempo” e não podem ser tomadas à força, especialmente as que implicam muitas propriedades pequenas e privadas: “Não se pode mudar à força, isto não é uma ditadura, é uma democracia”.

Texto atualizado com as respostas de Marcelo Rebelo de Sousa.