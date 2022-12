O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, condenou esta terça-feira o aumento das restrições dos direitos das mulheres no Afeganistão, pedindo ao regime talibã a sua reversão imediata.

Na semana passada, as autoridades talibãs suspenderam a educação universitária para mulheres, provocando indignação internacional e manifestações nas cidades afegãs, sobretudo depois de terem anunciado a exclusão de mulheres em atividades de organizações não governamentais (ONGs).

“Nenhum país pode desenvolver-se ou sobreviver social e economicamente com metade da sua população excluída“, disse o alto-comissário da ONU em comunicado.

“Este recente decreto das autoridades terá consequências terríveis para as mulheres e para todo o povo afegão“, acrescentou Turk, alegando que proibir as mulheres de trabalhar para ONG as privará de rendimentos e do direito de “contribuir positivamente” para o desenvolvimento do país.

Apesar de inicialmente terem prometido um Governo mais moderado, respeitando os direitos das mulheres e das minorias, quando assumiram o poder, no ano passado, os talibãs implementaram uma interpretação estrita da lei islâmica.

O regime talibã já baniu as meninas do ensino fundamental e médio, afastaram as mulheres da maioria dos empregos e ordenaram que usassem indumentária própria.

“Mulheres e meninas não podem ver os seus direitos negados. As tentativas das autoridades de relegá-las ao silêncio e à invisibilidade não terão sucesso – apenas prejudicarão todos os afegãos, aumentarão o seu sofrimento e impedirão o desenvolvimento do país”, insistiu Turk.