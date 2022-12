Está na hora de regressar. Já com as bandeiras de Portugal arrumadas, voltam a sair os cachecóis dos clubes, no regresso do campeonato. O primeiro dos “Três Grandes” a voltar à Liga é o FC Porto, que pela frente tem um Arouca sensação da temporada. Ambos os clubes conseguiram na pausa para o Mundial o apuramento para a final four da Taça da Liga e até se podem encontrar na final, caso os “dragões” passem o Académico de Viseu, e os amarelos ultrapassem o Sporting.

Mas essas são contas para o final de janeiro. Agora o foco é (de novo) no campeonato e pode ouvir todas as emoções desse regresso aqui, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa logo depois das 21h, com relato a partir do Estádio do Dragão. É lá que vão estar, no relato, os jornalistas Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes. Em estúdio, já sabe que terá toda a análise: do Gabriel Alves, que depois faz o resumo em mais um episódio do A Força da Técnica e a Técnica da Força; do Luís Pinto Coelho, adepto do FC Porto e scout de futebol; e do nosso “áudio-árbitro” e ex-árbitro Pedro Henriques, em termos de arbitragem, que faz no final o Sem Falta, com o resumo dos principais lances.

Os ingredientes estão lançados para o regresso: só tem de ouvir aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.