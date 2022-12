O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está a ser criticado por viajar para as Caraíbas durante aquele que está a ser descrito como o “nevão do século”, segundo o The Telegraph. Os dados mais recentes mostram que a tempestade Elliot já provocou 62 mortes em nove estados norte-americanos. Estima-se que 200 mil pessoas tenham ficado sem eletricidade na manhã de 25 de dezembro.

Biden aterrou nas Ilhas Virgens Americanas na companhia da sua família na noite de terça-feira, 27. É por lá que vai permanecer até ao final do ano. Entretanto, nos EUA, depois de um fim-de-semana mortífero que afetou especialmente o estado de Nova Iorque, a subida de temperaturas está agora a provocar uma queda intensa de chuva, descrita como “rio atmosférico”. A chuva poderá cair com uma intensidade de mais de 2,5 centímetros por hora, de acordo com o The Guardian.

Na terça-feira, esta nova tempestade já tinha atingido o norte da Califórnia e os estados de Oregon e Washington. Segundo o The New York Times, já há registos de estradas inundadas e quedas de árvores em São Francisco. Em Oregon, pelo menos 128 mil habitações ficaram sem eletricidade. Nos próximos dias, esperam-se mais inundações, deslizamentos de terra e de detritos.

Na cidade de Olympia, em Washington, partes da cidade ficaram submersas devido às cheias. “As alforrecas inundaram a costa e chegaram às nossas ruas“, relatou uma fonte à CBS News. Segundo o Seattle Times, mais de uma dúzia de casas ficaram inundadas no mesmo dia. Os avisos de inundações em Seattle estenderam-se até à manhã desta quarta-feira (hora local).

Apesar de, na quarta-feira, se esperar que a situação meteorológica acalme, o The New York Times avança que se irá voltar a agravar com a chegada de mais três tempestades ao longo da semana, até 1 de janeiro. Quedas de neve e chuva vão atingir a região central da Califórnia, estendendo-se ao longo da costa noroeste do Pacífico.

Entre terça e quarta-feira, perto de 6 mil voos foram cancelados em todo o país, de acordo com o site FlightAware.com, citado pelo The Telegraph. Estes números, aliados à viagem de Biden para as Caraíbas durante o caos da tempestade Elliot, estão no centro das críticas apontadas ao presidente, especialmente motivadas pelos republicanos.

“Não só foi de férias, mas para um sítio quente e bonito, enquanto outros estão, literalmente, a congelar até à morte”, atirou Michele Tafoya, comentadora política, citada pelo mesmo jornal. Já o senador republicano, Ted Cruz, partilhou no Twitter um clip da Fox News em que se comentavam as férias de Joe Biden. “Aproveite St. Croix”, escreveu.

Joe Biden está em St. Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, com a mulher, Jill, a filha Ashley e o seu marido, Howard Klein, e os dois netos. O seu regresso está marcado para 2 de janeiro, dia em que a Câmara dos Representantes passará a ser controlada pelo Partido Republicano.