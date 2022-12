O Presidente da República promulgou esta quarta-feira o travão ao aumento das portagens, aprovado no Conselho de Ministros da semana passada.

“O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece um regime excecional de atualização das tarifas e taxas de portagem para o ano de 2023 e procede à atribuição de um apoio à utilização de autoestradas e pontes concessionadas sujeitas ao regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

A solução encontrada pelo Governo para impedir um aumento das portagens de cerca de 10%, indexado à taxa de inflação e contratualizado com as concessionárias, passa por permitir uma subida dos preços de 4,9% em 2023, sendo que o Governo e as concessionárias vão partilhar os custos do aumento contratualizado.

A diferença face à atualização prevista nos contratos será suportada pelo Estado em 2,8% e o restante caberá às concessionárias. No total, a medida representará um esforço financeiro de 140 milhões de euros para o Estado, diluído ao longo dos prazos de concessão das autoestradas. Está ainda previsto que as concessionárias acrescentarem 0,1% à taxa de atualização anual das portagens nos próximos quatro anos.