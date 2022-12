Emma Hayes, treinadora do Chelsea e cinco vezes campeã de Inglaterra pelos blues, foi uma das primeiras a abordar o assunto. Em março do ano passado, numa longa entrevista ao jornal The Telegraph, revelou que tinha sido diagnosticada com endometriose, uma doença crónica que afeta uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva e que se caracteriza por dores menstruais praticamente insuportáveis. Agora, mais de um ano depois, foi a vez de Leah Williamson voltar a falar de endometriose no contexto do futebol feminino.

Em entrevista à Women’s Health britânica, onde é a figura principal da capa do mês de janeiro, a capitã do Arsenal e de Inglaterra revelou que foi diagnosticada no ano passado e enquanto recuperava de uma lesão muscular na coxa. Aos 25 anos, Leah Williamson sofria com dores menstruais muito fortes desde que se recordava mas nunca tinha procurado uma explicação — até porque, na larga maioria dos casos, a endometriose é muito difícil de diagnosticar.

The inimitable @leahwilliamson is our January cover star ???? The England Lionesses captain, speaks candidly about demanding the women's game be respected. 'As the final whistle went, my grandma just put her head on my mum’s shoulder and went, "She did it.”' pic.twitter.com/wpeNluIP2h — Women's Health (@UKWomensHealth) December 28, 2022

Mais do que diagnosticar, a doença é difícil de controlar. Não tem cura, é crónica e a única forma de gerir as dores é através de medicação ou de uma alimentação não inflamatória. Algo que deixou a jogadora com receio de ter uma crise em pleno Campeonato da Europa, no último verão, onde assumiu a braçadeira de Inglaterra e onde acabou mesmo por conquistar o troféu com a seleção.

“Antes do Europeu tive uma concussão, uma coisa que dizem que pode ter muito impacto na menstruação seguinte. E foi mau. Foi mesmo muito mau. Fiquei no chão da casa de banho sem conseguir mexer-me e a pensar que era demasiado tarde para tomar alguma coisa, porque já estava a acontecer. Só pensava que não podia acontecer no Europeu. Se acontecesse, não poderia jogar”, explicou Leah Williamson, que deve fazer parte das Honras do Rei Carlos III no Ano Novo, na entrevista.

Mais à frente, a internacional inglesa detalha a complexidade de enfrentar uma doença deste tipo enquanto atleta de alta competição. “Sou uma atleta profissional. Sempre adotei uma lógica de seguir em frente, de ultrapassar dificuldades. Mas chegamos a uma idade em que temos mesmo de dizer que isto é um problema muito grande. Tenho a certeza absoluta de que se os homens tivessem menstruação já se tinha encontrado uma forma de a parar ou controlar sem quaisquer consequências”, terminou.