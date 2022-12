Este artigo é da responsabilidade da Compal

Há um novo espaço na fábrica da SUMOL+COMPAL, em Almeirim. Um espaço onde os mais novos aprendem o que é economia circular e de que forma este conceito está presente nas embalagens e nos produtos da SUMOL+COMPAL. Chama-se Academia de Reciclagem e, através de atividades lúdicas, vai criar pequenos embaixadores da economia circular.

“Assumimos a economia circular como uma das nossas prioridades e criámos esta Academia de Reciclagem porque acreditamos que a educação e a partilha de conhecimento são a única forma de conseguirmos mudar comportamentos e construir uma sociedade diferente. É da nossa responsabilidade, líderes atuais, contribuir para a formação dos líderes do futuro”, afirma Paula Ribeiro, responsável pela Comunicação Externa e Sustentabilidade da SUMOL+COMPAL.

A Academia da Reciclagem passa assim a ser mais um espaço para visitar na fábrica de Almeirim. Depois de verem com os próprios olhos o processo de transformação das frutas, o embalamento, e toda a criação de valor que acontece nas linhas de montagem, os pequenos visitantes podem compreender o que acontece às embalagens depois de usadas e separadas para reciclar.

As embalagens das marcas SUMOL+COMPAL são recicláveis, o que significa que contribuem para uma economia circular, isto é, ao serem recicladas, ganham uma nova vida e voltam a ser usadas como matéria-prima para novos objetos, num círculo que pode ser repetido várias vezes.

A crescente utilização de matérias primas provenientes de materiais reciclados faz parte do compromisso da Sumol+Compal com a sustentabilidade. Em 2021, a empresa reduziu a utilização de plástico virgem em 250 toneladas/ano. Isto é visível na composição das embalagens de produtos como os potes de Compal Essencial, feitos com 100% plástico PET reciclado (rPET), desde 2021.

Este compromisso de redução do plástico virgem continuou em 2022, com o lançamento do Compal Fresco, pensado desde o início com uma garrafa 100% rPET.

O eco design é outra das estratégias da SUMOL+COMPAL para reduzir a utilização de cartão, plástico e vidro virgens. Desde 2010, já foram reduzidas 1700 toneladas de matérias-primas virgens, por ano.

São estas estratégias e conceitos que são ensinados de forma lúdica e pedagógica na Academia de Reciclagem. Assim criamos embaixadores da sustentabilidade, verdadeiros promotores da economia circular.

