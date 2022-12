Kabosu, a cadela que inspirou a criptomoeda Dogecoin depois de se transformar num meme da Internet, está a sofrer um quadro de leucemia e doença hepática. A informação foi partilhada na terça-feira pela sua dona, Atsuko Sato, através da conta de Instagram onde Kabosu é seguida por mais de 411 mil pessoas.

“Os nomes das doenças de Kabosu são colangio-hepatite aguda e leucemia linfocítica crónica“, começou por escrever Sato, que vive com a cadela no Japão. “Neste momento, os níveis do fígado estão muito maus e há sinais de icterícia. Mas os antibióticos vão definitivamente ajudar”, continua a dona, antes de explicar que Kabosu continua com apetite e consegue beber água.

Kabosu é uma Shiba Inu de 17 anos — em média, esta raça costuma viver entre 12 a 15 anos.

Em 2013, Sato partilhou no seu blogue uma fotografia da cadela com as patas cruzadas, a olhar a câmara de soslaio. A imagem tinha sido tirada em 2010 e acabou por inspirar o meme conhecido como “Doge” (a palavra inglesa para “cão”, “dog”, propositadamente mal escrita), normalmente acompanhado das palavras “wow”, “much respect” (ou “muito respeito”, em português), ou “so scare” (“muito medo”, também num inglês propositadamente errado).

Esse mesmo meme esteve na origem da criação da criptomoeda Dogecoin. Em 2021, transformaram o “Doge” num NFT, que foi vendida por cerca de 4 milhões de dólares — o NFT baseado num meme mais caro de sempre.

Segundo a dona de Kabosu, a cadela terá ficado doente na véspera do Natal, tendo na altura perdido o apetite e parado de ingerir líquidos. O quadro, segundo os médicos, é “muito perigoso”. No Instagram, os votos de melhoras acumulam-se e Atsuko Sato tem uma mensagem para os seguidores: “Para todos os que estão preocupados, muito obrigada.”