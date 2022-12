A Carris vai reforçar o serviço durante a madrugada da passagem de ano na cidade de Lisboa para dar resposta ao aumento da procura, divulgou esta quinta-feira a empresa.

Em comunicado, a Carris refere que está previsto o reforço das carreiras 201, 202, 206, 207, 208 e 2010, da rede da madrugada, nomeadamente no Cais do Sodré, Rossio e em Santa Apolónia/Avenida Infante D. Henrique.

A empresa adianta ainda que a carreira 15E será efetuada com elétricos articulados até ao final do serviço.

“Os horários especiais das carreiras, bem como os condicionamentos de trânsito decorrentes das festividades, podem ser consultados em carris.pt”, indica também a nota.

Também esta quinta-feira o Metropolitano de Lisboa informou que vai encerrar a estação do Terreiro do Paço, na linha Azul, às 18:00 de sábado, dia 31 de dezembro, reabrindo apenas às 06h30 de domingo, 01 de janeiro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em comunicado, a empresa de transportes alega “questões de segurança”, no quadro dos festejos de passagem de ano agendados para a Praça do Comércio, onde atuarão artistas nacionais e estrangeiros como Cuca Roseta, Bonga e Samuel Úria, numa festa que pretende celebrar a lusofonia.

O Metro de Lisboa sugere como alternativas as estações Cais do Sodré ou Baixa Chiado, na linha Verde, que estarão abertas até à 01h00 (horário habitual de encerramento) de 01 de janeiro.

Na noite de 31 de dezembro, o metro vai estar a circular, até à 01h00, com composições de seis carruagens em todas as linhas.

No Porto, o metropolitano estará operacional durante toda a noite de passagem de ano, com exceção da linha do aeroporto, que encerra à 01h00.

Os festejos de passagem de ano no Porto r no Queimódromo, devido às obras do metro na baixa da cidade, estando previstas as atuações de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex.