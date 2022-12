“O sonho é ganhar a Premier League com o Leeds.” A frase é de Erling Haaland e remonta a 2017, enquanto ainda jogava no Molde e antes de passar pelo RB Salzburgo e pelo Borussia Dortmund para depois saltar para o Manchester City. Na altura, a declaração foi difícil de interpretar; atualmente, já toda a gente sabe o motivo do sonho do avançado norueguês.

Haaland nasceu em 2000 em Leeds, Inglaterra, apesar da nacionalidade norueguesa. O pai, Alf-Inge Haaland, era defesa precisamente no Leeds e atuava na Premier League: já tinha passado pelo Nottingham Forest e ainda haveria de representar o Manchester City até 2003, altura em que terminou a carreira com apenas 31 anos devido a várias lesões contraídas no mesmo joelho. O filho Haaland nasceu e cresceu rodeado daquela que é considerada a melhor e maior liga de futebol do mundo antes de regressar à Noruega de onde era oriundo e aí começar a dar os primeiros toques na bola. Mas a paixão por Inglaterra e a vontade de vestir a camisola do Leeds, o clube da cidade onde nasceu e o primeiro que apoiou, não desvaneceu.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.