Dizer que os irmãos Alice e Louis Vuillard (Marion Cotillard e Melvil Poupaud), os protagonistas de “Irmão e Irmã”, de Arnaud Desplechin, não se dão bem e não se podem ver nem à lei da bala, é pecar por defeito. Alice, atriz, e Louis, escritor, outrora gostaram muito um do outro e admiravam-se mutuamente quando eram novos. Agora, odeiam-se cerradamente, detestam-se com toda a força dos seus respetivos seres. Ao ponto de Alice desfalecer quando volta a ver Louis depois de vários anos sem lhe pôr a vista em cima, e este tratar a irmã como uma quase desconhecida quando por chocam um com o outro num supermercado, após se reencontrarem na sequência de um terrível acidente de que o pai e a mãe foram vítimas.

A relação entre Alice e Louis azedou devido à inveja que têm do sucesso um do outro, mas também porque ela nunca ligou muito ao sobrinho, que morreu aos seis anos. Quando Alice foi com o marido apresentar as condolências ao irmão e à cunhada, este expulsou-os de casa aos berros, tendo depois escrito um livro de memórias em que arrasava a irmã, que o levou a tribunal. Entretanto, Louis foi viver para muito longe com a mulher, Alice ficou na sua Roubaix natal com o marido e o filho, e irmão e irmã desavindos nunca mais se voltaram a ver, separados pela distância e pela fortíssima execração mútua.

É uma boa premissa para um drama ácido e gélido: irmãos que se tornaram inimigos são obrigados a estar juntos por causa de uma tragédia familiar. Infelizmente, “Irmão e Irmã” é um filme do Arnaud Desplechin de “Reis e Rainha”, “Os Fantasmas de Ismael” e “Traições”, e não o Desplechin de “Esther Kahn”, “Um Conto de Natal” ou “Roubaix, Misericórdia”. Ou seja, é caprichoso e incongruente, descompensado e exasperante, com duas personagens principais implausíveis, inflacionado de situações forçadas, comportamentos postiços e diálogos que soam a falso, e oscilando sem meio termo entre o realista e o artificioso, tal como Cotillard e Poupaud ou sussurram ou berram.

Os Vuillard são uma família recorrente na filmografia de Arnaud Desplechin, tendo alguns dos seus membros já aparecido em títulos como os citados “Reis e Rainha”, “Um Conto de Natal” e “Os Fantasmas de Ismael”, e há elementos autobiográficos em “Irmão e Irmã”. As sequências em que os irmãos (existe um terceiro, Fidèle, remetido para as margens da fita) estão a esvaziar a casa dos pais mortos para a venderem, remetem-nos para “L’Aimée”, o excelente documentário que Desplechin rodou em 2007 sobre o tema, pondo em cena os seus familiares. Mas em “Irmão e Irmã”, os Vuillard mostram-se insofríveis como nunca antes o foram.

Depois de muita comoção, muita histeria, gritos, lágrimas, gemidos, copos, uma “trip” de ópio e vários comprimidos de Tranxene, Arnaud Desplechin junta Alice e Louis para o que parecer ser um confronto final. E depois omite-o, negando uma resolução às personagens e um clímax à história – e aos espectadores, deixados à nora -, e contradizendo a razão de ser do filme, rematado por um final de harmonia e “pacificação” caído do céu aos trambolhões e tão “fake” e arbitrário como quase tudo o que se passou antes. “Irmão e Irmã” é um psicodrama cabotino e “poseur” de babar na gravata, a roçar a paródia involuntária de um filme de “autor” à francesa.

