O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse esta quinta-feira esperar que o Queimódromo, um dos espaços que, juntamente com a Praça da República, será palco dos festejos de Ano Novo, receba perto de 40 mil pessoas. Numa conferência de imprensa para apresentar o plano de mobilidade e segurança das celebrações de Ano Novo, Rui Moreira afirmou que o recinto do Queimódromo tem capacidade para acomodar “40 mil pessoas”.

“Acreditamos que vai corresponder à procura”, disse o autarca independente, lembrando que o acesso ao recinto é gratuito. Destacando que as “obras pesadas” que decorrem no centro da cidade impossibilitaram a realização dos habituais festejos nos Aliados, Rui Moreira garantiu que o recinto do Queimódromo “está preparado” e “tem todas as condições de segurança e conforto”.

“Acreditamos que será um sucesso”, observou, dizendo, no entanto, estar preocupado com a previsão de mau tempo para aquela noite, sobretudo de vento e chuva. “Ainda assim, [as previsões meteorológicas] apontam para um abrandamento das condições (…). Isso já não depende de nós, depende do S. Pedro”, acrescentou.

Os festejos de Ano Novo decorrem, este ano, em dois pontos distintos da cidade do Porto: no Queimódromo, onde se irão realizar concertos e um espetáculo de pirotecnia, e na Praça da República, onde está previsto fogo de artifício.

O Queimódromo abre portas às 20h00 e terá zonas definidas de restauração. No recinto, os festejos arrancam pelas 22h30 com o concerto de Fernando Daniel. A contagem decrescente será integrada no espetáculo audiovisual “Luminous”, que terá uma duração de 15 minutos. A festa prossegue, pelas 00h10, com a atuação de Diogo Piçarra e já durante a madrugada, com Moullinex.

Segundo Rui Moreira, as pessoas com mobilidade reduzida terão “acesso especial” ao recinto e uma área reservada, sendo apenas necessário que se inscrevam previamente no ‘site’ da Ágora.

Também presente na conferência de imprensa, o subintendente Ferreira da PSP do Porto afirmou que no recinto é proibida a entrada de vidros, recipientes com mais de meio litro, armas e artigos pirotécnicos.

A chegada de 2023 vai também ser celebrada na Praça da República, com o lançamento de um espetáculo de fogo de artifício que durará oito minutos. Nestes locais e noutras zonas da cidade, como na Movida do Porto, o policiamento será reforçado, estimando-se que ascenda às “largas centenas”.

Os festejos de Ano Novo resultam de um investimento municipal de cerca de 400 mil euros, adiantou a vereadora com o pelouro da Saúde e Qualidade de Vida, Catarina Araújo.

Durante a noite e madrugada, tanto a Metro do Porto como a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão reforçar o serviço, com um reforço da rede a partir das 20h00 à exceção do aeroporto, e com um shuttle entre o hospital São João e o Queimódromo, e os Aliados e o Queimódromo, com frequência de 15 minutos, respetivamente.

A limpeza final do evento no Queimódromo está prevista a partir das 06:00, com duas varredoras mecânicas e sopradores, no total de 10 cantoneiros. Já na Praça da República, a limpeza está prevista a partir das 00:30.