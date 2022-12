“Um Pedaço de Céu”

Marco é um homem das terras baixas suíças que vai trabalhar numa quinta nos Alpes e ali se casa com Anna, mãe solteira que trabalha na vilazinha próxima. Pouco tempo depois, Marco sente-se mal e é-lhe diagnosticado um tumor no cérebro, que lhe altera pouco a pouco o comportamento e compromete a vida em comum com a mulher e a filha pequena desta. Este filme do suíço Michael Koch, que recorreu a amadores para o interpretar (foi muito má ideia, como se vê pelo panão que faz de Marco) e pôs um coro a comentar a história, como nas tragédias gregas, é chato, comprido, seco e insípido. Mas mesmo assim, “Um Pedaço de Céu” representou a Suíça na pré-nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

“Casamento Explosivo”

Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) decidem casar-se num lugar exótico da América Latina, embora comecem a ter dúvidas sobre a solidez do seu amor. Uma vez lá, tudo é posto em causa quando o complexo turístico onde o matrimónio se vai realizar é assaltado por criminosos que fazem reféns os noivos, os familiares destes e todos os amigos convidados. Darcy e Tom vão então que ter que esquecer as suas discordâncias e interrogações, e trabalhar em conjunto para salvarem as suas famílias e os convivas das mãos dos sequestradores. Jason Moore realiza esta comédia romântica de ação, em cujo elenco encontramos também Sónia Braga, Lenny Kravitz e Jennifer Coolidge.

“Irmão e Irmã”

Alice e Louis Vuillard (Marion Cotillard e Melvil Poupaud), os protagonistas de “Irmão e Irmã”, de Arnaud Desplechin, são irmãos que que outrora gostaram muito um do outro e se admiravam mutuamente. Mas agora odeiam-se cerradamente, detestam-se com toda a força dos seus respetivos seres. Ela é atriz e ele é escritor e têm inveja do sucesso um do outro, tendo deixado de se ver e de falar durante vários anos. Mas quando os pais se envolvem num terrível acidente rodoviário e são internados em estado grave, Alice e Louis vão ser obrigados a reencontrar-se. “Irmão e Irmã” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.

