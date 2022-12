Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Dez meses de guerra, mais de 32 mil milhões de dólares alocados em defesa, 1.456 prisioneiros de guerra libertados e 1.800 aldeias e cidades recuperadas. Estes são os números apresentados pelo Presidente Volodymyr Zelensky no discurso anual no parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) sobre o ano em que a Ucrânia “mudou o mundo”.

Num discurso à porta fechada – atrasado durante mais de 90 minutos devido ao alerta aéreo em Kiev -, Zelensky garantiu que a Ucrânia está a caminho da vitória “com que todas as gerações sonharam”.

Na intervenção de cerca de 45 minutos, Zelensky enumerou uma longa lista de conquistas no último ano. Desde a expulsão dos invasores dos arredores de Kiev, o “primeiro ponto de viragem” no início da invasão; à libertação da ilha Zmiinyi (ou ilha da Serpente), um importante ponto estratégico que se tornou um símbolo da resistência ucraniana; e à contraofensiva ucraniana de sucesso na região de Kharkiv, onde as ações das Forças Armadas “viraram muitas páginas da velha história”.

“Tudo mudou” no dia 24 de fevereiro, quando as forças russas cruzaram a fronteira para o território ucraniano. No entanto, e contra todas as expectativas, a Ucrânia “tornou-se um líder global” e foi capaz de ajudar o mundo, defendeu Zelensky. O chefe de Estado considera que ajudaram o Ocidente a “encontrar-se de novo”, a regressar à arena global e contribuíram de forma significativa para a coesão da União Europeia.

Devido à nossa unidade nós alcançamos o que quase ninguém no mundo inteiro acreditava. Quase ninguém, exceto nós. A Ucrânia tornou-se um dos líderes globais”

Na última sessão do parlamento ucraniano em 2022, a palavra “união” foi chave no discurso de Zelensky, que sublinhou que este é um elemento essencial para por fim à guerra.

O líder ucraniano aproveitou para agradecer aos países aliados o contínuo apoio nos 308 dias de agressão russa. Destacou em particular o papel dos Estados Unidos, que visitou na semana passada na primeira viagem internacional desde o início do conflito.

“Há um anos atrás parecia impossível que o nosso estado tivesse sistemas de defesa antiaéreos Patriot. Este é um sinal especial de confiança na Ucrânia. É uma verdadeira aliança com os EUA“, reforçou.

O líder ucraniano voltou a defender a criação de um tribunal especial para julgar os crimes de guerra cometidos pelos russos durante a invasão. Esse é, inclusivamente, um dos dez pontos da fórmula de paz promovida pela Ucrânia.

“Temos de garantir que quando o mundo vir as cores azul e amarela da bandeira ucraniana, saberão que é sobre liberdade, sobre pessoas que têm uma pátria forte e que sempre terão quem as ajude”, concluiu Zelensky, assegurando que a Ucrânia irá “definitivamente” sair vitoriosa.