O Congresso dos Estados Unidos divulgou seis anos de declarações fiscais de Donald Trump depois de longas batalhas legais e especulações sobre as finanças do antigo Presidente norte-americano, num processo que só terminou com a intervenção do Supremo Tribunal. O The Washington Post, que ainda se encontra a analisar os documentos, refere que estes mostram que Trump poucos ou nenhuns impostos sobre o rendimento pagou em seis anos, incluindo os quatro em que foi Presidente dos EUA.

Em reação, Trump disse que as declarações fiscais mostram “orgulhosamente” o quão “bem-sucedido” tem sido e como foi capaz de utilizar “deduções fiscais” como um “incentivo para criar milhares de empregos e estruturas e empresas magníficas”. “Os democratas nunca deveriam ter feito isto, o Supremo Tribunal nunca deveria ter aprovado isto. Isto vai conduzir a coisas horríveis para muitas pessoas”, sugeriu, em comunicado, citado pela CBS News.

A divulgação pública de documentos, que inclui informações pessoais confidenciais, surge uma semana depois de o Comité de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes ter votado a favor da mesma e de ter sido divulgado que em 2020, Donald Trump declarou prejuízos e não pagou impostos sobre rendimento no último ano na Casa Branca.

A divulgação de informações, que abrangem o período de 2015 a 2020 (o ano em que anunciou a candidatura à presidência norte-americana e o último ano que passou na Casa Branca), surge poucos dias antes de os Republicanos retomarem o controlo da Câmara dos Representantes. O relatório tem quase seis mil páginas, incluindo mais de 2.700 páginas de declarações individuais de Trump e da mulher, Melania.

Quando concorreu à presidência dos EUA, Trump recusou divulgar as suas declarações fiscais e travou uma batalha legal para mantê-las em segredo enquanto esteve na Casa Branca. Porém, no mês passado, o Supremo Tribunal decidiu que o ex-Presidente deveria entregar os documentos ao Comité do Congresso. Por sua vez, o The Washington Post refere que Joe Biden, enquanto candidato e Presidente, divulgou as suas declarações fiscais.