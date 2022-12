(Em atualização)

O ministro da Economia defende que o dinheiro que o Estado tem na Efacec, que totaliza 115 milhões de euros entre injeções e garantias, “não é dinheiro perdido”. Questionado sobre o processo de reprivatização da empresa, após ter falhado a venda à DST, o ministro adiantou apenas que “o processo está a decorrer” e no que toca ao dinheiro injetado pelo Estado “vamos ver como as coisas são articuladas.

As declarações do ministro tiveram lugar numa conferência de imprensa sobre o desempenho da economia em 2022, que teve lugar esta sexta-feira no ministério da Economia. Ainda sobre a Efacec, Costa Silva afirmou que a Parpública está agora a conduzir o novo processo de venda, que reúne sete interessados, quatro nacionais e três internacionais. “Acredito que vamos chegar a bom porto nas negociações. Espero que em fevereiro ou no final de janeiro haja uma orientação sobre isso”, adiantou.