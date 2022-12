Espanha vai começar a exigir a apresentação de um teste negativo à infeção por SARS-CoV-2 ou de um comprovativo de vacina contra a Covid-19 a quem viaje a partir da China. A decisão foi anunciada esta sexta-feira pela ministra da saúde espanhola, Carolina Darias.

“Existe a preocupação com a evolução das infeções na China, bem como a dificuldade de fazer uma avaliação correta da situação face à escassa informação de que dispomos atualmente”, explicou a governante, citada pelo El País.

Carolina Darias insistiu que concorda com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) quando afirmou que os elevados níveis de imunidade na União Europeia é um fator tranquilizador. Mas “podem surgir novas variantes até agora não controladas”, sublinha, recordando que se espera “um aumento significativo de passageiros provenientes da China em todo o mundo” a partir de 8 de janeiro por causa o fim definitivo das restrições naquele país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Espanha torna-se assim o segundo país da Europa a instituir esta medida, seguindo o exemplo de Itália. Na quarta-feira, Orazio Schillaci, ministro da saúde italiano, adiantou que todos os viajantes provenientes da China serão submetidos a um teste de antigénio obrigatório após a aterragem.

Outros países asiáticos, incluindo o Japão ou Taiwan, e os Estados Unidos também ordenaram a obrigatoriedade do teste negativo a quem passe por Itália vindo da China. Já a União Europeia, pelo menos por enquanto, não vai adotar a medida de modo concertado, apesar da insistência italiana nesse sentido.

“Permanecemos vigilantes e estaremos prontos para usar o travão de emergência se necessário”, assegurou a Comissão Europeia após uma reunião entre as autoridades de saúde dos países do bloco esta quinta-feira no âmbito do Comité de Segurança de Saúde dos 27.

Em Portugal, o Ministério da Saúde confirmou à Agência Lusa que as autoridades de saúde vão manter as medidas que estão em vigor neste momento e que não vai exigir testagem ou comprovativo de vacinação a quem chegar da China.

Neste momento, e de acordo com a informação disponível, não estão previstas alterações nos procedimentos ou medidas adicionais, mantendo-se em curso a vigilância genómica do SARS-CoV-2 através do Laboratório Nacional de Referência”, disse o Governo.

O tema está a ser debatido por causa de um aumento em flecha do número de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 que se está a registar na China. Na origem desta onda está a circulação da variante BF.7 da Ómicron (possivelmente mais infecciosa) numa população que só agora começou a desconfinar e cuja imunidade induzida pelas vacinas é baixa.