(Em atualização)

As exportações deverão atingir os 50% do PIB em 2022. A previsão foi adiantada pelo ministro da Economia, António Costa Silva, numa conferência de imprensa marcada para esta sexta-feira, com o objetivo de fazer o balanço do desempenho da economia nacional em 2022. Além de Costa Silva, a conferência contou com os ministros das Finanças, Fernando Medina, e do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Na apresentação que coube a Costa Silva, o ministro destacou o crescimento das exportações em 2022, referindo que nos primeiros nove meses do ano, as exportações ficaram 20,3% acima de 2021. No final de 2022, o país deverá registar mais 15 a 20 mil milhões de euros de vendas ao exterior do que no ano passado. Só no terceiro trimestre de 2022, as exportações de bens ficaram 40% acima de 2019, ano pré-pandemia, em parte devido ao aumento dos preços mas também à conquista de novos mercados, destacou Costa Silva.

Nos serviços, o turismo terá batido o recorde de receitas de 2019, com 18,4 mil milhões de euros, ficando 14% acima de 2019.

O Governo tinha definido a meta de 50% de exportações no PIB para 2027. Questionado sobre a revisão destas metas, o ministro da Economia afirmou que o Governo ainda não empreendeu “nenhum exercício de revisão das metas, que têm de ser ambiciosas, mas não prevíamos que tão rapidamente chegássemos aos 50%”. Nos últimos 15 anos as exportações cresceram 45,1%, o que corresponde a 2,7% ao ano.

Quanto ao crescimento da economia, o ministro ressalvou as últimas projeções do Banco de Portugal, que apontam para 6,8%, acima dos 6,6% previstos por Bruxelas e dos 6,5% do Governo. O ministro adiantou que os números finais do crescimento deverão ficar neste intervalo, com o PIB a atingir os 210 mil milhões de euros. Uma performance que o ministro classificou como “notável” pela “envolvente externa difícil”, marcada pela crise pandémica, a guerra, a crise energética, os preços das matérias-primas, a inflação e as taxas de juro. “A economia portuguesa move-se”, defendeu o ministro.

Em 2022, segundo o Governo, Portugal será o segundo país da UE que mais cresce, atrás da Irlanda, impulsionado pelo consumo interno e a procura externa líquida.

O ministro destacou ainda o investimento empresarial atraído no primeiro semestre, que bateu um recorde, atingindo os 16 mil milhões de euros. O terceiro trimestre deverá “confirmar estes números”.

Quanto às perspetivas para 2023, Costa Silva reconheceu que “temos de ser claros e honestos”, e que “vamos ter um abrandamento da economia, mas haverá crescimento”, que o Banco de Portugal estima na ordem dos 1,8%. Entre os “fatores de confiança”, o ministro assinalou a “excelente performance” da economia em 2022 e o “investimento público assinalável”.