O Governo ainda está a trabalhar com os sindicatos dos bancários e a Associação Portuguesa de Bancos (APB) uma “solução” que permita responder à reivindicação dos reformados do setor, que exigem receber o bónus de meia pensão de que ficaram excluídos em outubro por receberem por sistemas próprios. O ministro das Finanças, Fernando Medina, reconhece que esse pagamento se trata de uma medida justa, uma vez que a meia pensão foi paga com um caráter não contributivo.

Que “solução” é essa? O ministro não explicou, mas também não excluiu que as verbas para esse pagamento venham do Orçamento do Estado, ou apenas dos bancos. Apenas referiu, sem se comprometer com uma solução específica: “Se o valor do apoio suplementar tivesse tido origem nos regimes contributivos”, seria da competência das entidade para onde descontam, “mas o Governo fez o que era devido, não mobilizar recursos da Segurança Social”.

“O Governo reconhece que tem um sentido de justiça, na medida em que tem um caráter não contributivo por parte do Estado. Não posso neste momento apresentar mais conclusões, estamos a trabalhar”, afirmou, esperando que “em breve” seja apresentada uma solução.

A argumentação do Governo é que esse bónus não tem uma vertente contributiva, e no caso da generalidade dos pensionistas que descontaram para a Segurança Social ou para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), foi pago com transferências do Orçamento do Estado, e não da Segurança Social. Mas os pensionistas do setor bancário foram penalizados, ou porque não receberam nada uma vez que recebem pensões exclusivamente pagas por fundos de pensões privados para os quais descontaram, ou não tiveram o valor da meia pensão na totalidade por receberem em simultâneo da Segurança Social e dos fundos. “Vamos prosseguir o diálogo com sindicatos, com o sistema financeiro”, incluindo com a Associação Portuguesa de Bancos (APB), para encontrar uma solução, reiterou.

Fernando Medina defende que “não se trata de uma questão de constitucionalidade, mas de procurarmos o que é justo e razoável”. “Vamos fazer um esforço de aproximação (…). Quero aqui transmitir que há, da parte do Governo, um sentido de aproximação porque decorre da justiça”.

Os sindicatos bancários SBC, SBN e Mais Sindicato entregaram ao Presidente da República, em setembro, um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade da “marginalização” dos reformados do setor.