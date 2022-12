As demissões dos últimos dias tiveram uma resposta rápida no site oficial do Governo de onde desapareceu de imediato a fotografia do ministro Pedro Nuno Santos da composição do atual Executivo. Isto ainda que o ministro das Infraestruturas se mantenha em funções, uma vez que não foi apresentada (e aceite) a exoneração ao Presidente da República. Ao fim do dia, o Governo corrigiu o erro e ao que o Observador apurou tratou-se de um “problema técnico”.

O vídeo captado pelo Observador pelas 17 horas desta sexta-feira permite ver que Pedro Nuno Santos não consta da lista de ministros do atual Governo. Aliás, não há nenhum ministro das Infraestruturas no Governo. E do lado direito, onde consta a cronologia das alterações ao elenco, já estava uma com data de 28 de dezembro e outra ainda com a data da saída da secretária de Estado Alexandra Reis. Pode ver o vídeo inicial (se estiver no telemóvel utilize este link no seu browser):

Quando se carregava na alteração de 28 de dezembro, a imagem de Pedro Nuno Santos já aparecia numa imagem esbatida, como acontece com os ex-governante, e com a data de entrada e de saída: “2022-03-30 até 2022-12-28”.

Horas depois, no mesmo site, a fotografia do ministro voltou a aparecer, sem que qualquer explicação oficial fosse adiantada. Ao que o Observador apurou junto do Governo tratou-se de um “problema técnico”.

A imagem apareceu e desapareceu qualquer referência a data de saída, que ainda não foi efetivada. Também voltaram a ser colocadas na composição atual as imagens dos secretários de Estado de Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e Marina Gonçalves, e também da secretária de Estado que esteve no centro de toda a polémica e que fazia parte da equipa de Fernando Medina, Alexandra Reis.

Neste vídeo (se estiver no telemóvel utilize este link no seu browser) pode ver que foi alterada a composição, corrigindo o erro e voltando a pôr Pedro Nuno Santos a seguir à imagem de Duarte Cordeiro, onde estava inicialmente. E já só com a data de entrada em funções, sem data de saída: