Um homem morreu esta quinta-feira à noite esfaqueado por outro num café no Cacém, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte da PSP.

O incidente ocorreu por volta das 21h30 desta quinta-feira e a vítima foi esfaqueada na zona do coração e o óbito confirmado no local, referiu fonte do comando-geral da PSP.

A mesma fonte adiantou que as autoridades continuam no local para apurar em que circunstâncias ocorreu este caso, encontrando-se a decorrer as averiguações.

O suspeito está identificado e localizado, acrescentou, não confirmando, no momento, a detenção.