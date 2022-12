Começou por ser um rumor que ele próprio, ainda no Qatar, negou. Ganhou mais força após o final do Campeonato do Mundo, com a presença do jogador no Dubai e de representantes na Arábia Saudita. Agora, ainda antes do fim do ano e à beira do início de 2022, parece tornar-se realidade: segundo a imprensa saudita, Cristiano Ronaldo vai deixar a Europa pela primeira vez na carreira e assinar pelo Al-Nassr por duas temporadas e meia.

A notícia começou por ser adiantada no Twitter pelo jornal Ariyadhiah, da Arábia Saudita. “Al-Nassr assina oficialmente com a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo por duas temporadas e meia”, pode ler-se na publicação. De recordar que, ao longo da semana, o jornal Marca já tinha indicado que a oficialização do capitão da Seleção Nacional no clube saudita estava presa por dias — ainda que tenha afirmado que iria acontecer apenas no domingo, dia 1 de janeiro.

#عاجل | #النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف. — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) December 30, 2022

Sem que tenham sido adiantados quaisquer pormenores relativamente ao contrato que Cristiano Ronaldo assinou com o Al-Nassr, as únicas informações que têm sido veiculadas são precisamente aos do jornal Marca. O jogador português terá assinado por duas épocas e meia, prolongando a carreira praticamente até aos 40 anos, e vai receber cerca de 200 milhões de euros por cada uma das temporadas.

As negociações aceleraram desde o início da semana, altura em que o Al-Nassr terá encontrado a maneira legal de contratar Ronaldo sem violar as regras do fairplay financeiro — à partida, com base na saída de três jogadores. Por confirmar fica ainda a ideia de que o capitão da Seleção Nacional ficará ligado ao clube da Arábia Saudita até 2030: cumprindo os tais dois anos e meio enquanto jogador e o tempo restante como embaixador da candidatura saudita, em conjunto com o Egito e a Grécia, à organização do Mundial 2030.

Ora, a ser verdade, o acordo implica desde já uma espécie de incompatibilidade. A candidatura da Arábia Saudita, do Egito e da Grécia à organização do Mundial 2030 é naturalmente adversária da candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia à mesma competição. Ou seja, tornando-se embaixador da proposta saudita, egípcia e grega, Cristiano Ronaldo tornava-se também um oponente direto das intenções e dos objetivos da Federação Portuguesa de Futebol.

Adicionalmente, os espanhóis indicam que os tais 200 milhões de euros por ano dizem respeito unicamente ao período em que o português vai representar o clube dentro de campo. Ou seja, o mais provável é que a quantia aumente quando e se Cristiano Ronaldo assumir o tal papel de embaixador da candidatura ao Campeonato do Mundo. De recordar que, quando questionado sobre o facto de já ter um alegado acordo fechado com o Al-Nassr ainda durante o Mundial do Qatar, o capitão da Seleção limitou-se a dizer “não, não é verdade”.