A chuva forte e persistente resultou em inundações em habitações e levou ao corte de estradas no concelho de Paços de Ferreira, no distrito do Porto, revelou esta quinta-feira e a autarquia. Numa atualização às 22h de um alerta emitido pela proteção civil municipal, a Câmara de Paços de Ferreira revelou que “a situação mais difícil aconteceu em Meixomil, na rua da Levadinha, com inundações em algumas habitações”.

“A Proteção Civil esteve no local e juntamente com funcionários da câmara, foi possível minimizar os danos e permitir uma noite mais tranquila a todos os moradores”, destacou a autarquia na nota divulgada na sua página na rede social Facebook.

No concelho estão cortadas ao trânsito a rua da Travessa do Rio, da Levadinha e Av. Martins da Costa, em Meixomil, a rua Dr. Luís Pinheiro, em Raimonda, a rua do Viso e de Cachapadre, em Freamunde e a rua da Agra, em Eiriz.

Encontram-se com trânsito condicionado, “requerendo por isso especiais cuidados e atenção”, a Av. das Águas Altas, em Meixomil, e a rua de Moinhos e da Fonte, em Ferreira. No alerta à população, a Câmara de Paços de Ferreira alertou ainda que a chuva deverá ainda continuar ao longo das próximas horas, recomendando “cuidados especiais”.

“No final do dia de amanhã [sexta-feira] e até à tarde de sábado deverá haver um desagravamento das condições meteorológicas. No entanto, a passagem de ano deverá ser marcada por muita chuva e vento, podendo ser emitidos novos avisos”, destacou ainda.

Entre as 16h00 e as 21h30 de quinta-feira, Portugal Continental registou 137 ocorrências, com o distrito de Braga, com 51, e do Porto, com 48, a serem os mais afetados, explicou José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Durante aquele período estiveram envolvidos 367 operacionais, apoiados por 160 veículos, adiantou ainda.

O pico de ocorrências ocorreu entre as 18h e 19h e, pelas 21h30, o quadro de meteorologia adversa estava a diminuir, referiu José Costa. Entre as principais ocorrências, registaram-se inundações, quedas de árvore e limpezas de via devido à chuva forte e persistente. “Não há indicação de feridos até ao momento”, acrescentou José Costa.