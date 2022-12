(Em atualização)

O ministro das Finanças, Fernando Medina, mostrou esta sexta-feira confiança em fechar o ano com um défice num “patamar abaixo” a 1,5% do PIB. O primeiro-ministro já tinha admitido, em entrevista ao Correio da Manhã, que o défice iria ficar melhor do que o projetado no OE para 2023 (1,9%), entre 1,4% e 1,5%. Já, antes, em entrevista à Visão, António Costa tinha anunciado um défice de cerca de 1,5%. Fernando Medina volta a reafirmar essa possibilidade.

O ministro destacou que o “elevado volume emprego e a inflação tiveram um impacto positivo nas finanças públicas, em particular do lado da receita”, que atingiram valores que não estavam previstos quando foi apresentado o OE para 2022, nomeadamente nas receitas do IVA e “sobretudo as contribuições para a Segurança Social”.

Fazendo um balanço dos apoios concedidos ao longo do ano, Medina ressalvou que “a evolução das finanças, do lado da receita, e o controlo lado da despesa permitiu aprovar e injetar na economia, nas famílias, nas empresas e no setor energético quase 6150 milhões em 2022”, o que “supera os valores” concedidos durante a pandemia. “Contas certas é ter contas arrumadas para quando as famílias precisam”, afirmou Medina. O ministro ressalvou que esta foi “das poucas vezes que o Governo foi ultrapassado pela força da economia portuguesa” no que toca a previsões.

Quanto à dívida pública, Medina diz que será inferior a 115% do PIB. “Portugal em 2022 cumprirá o seu maior objetivo, deixaremos o topo do pódio o dos países com maior divida pública”.

Já no que toca à inflação, Medina admite que, apesar de “dados encorajadores” que apontam para a redução homóloga, os valores ainda “não permitem dizer que já atingimos o pico e que estamos em regressão”. Esta sexta-feira o INE divulgou as estimativas de inflação para dezembro, que apontam para uma variação homóloga de 9,6% e para uma variação média nos últimos 12 meses de 7,8%, acima do projetado pelo Governo no Orçamento do Estado, que era de 7,4%.

Redução do IVA dos alimentos? Para já não, mas Governo não tem “nenhum dogma”

Fernando Medina diz que o Governo não tem nenhum “dogma” sobre a redução do IVA dos produtos alimentares, admitindo que a medida possa vir a ser adotada se o Executivo a considerar oportuna. Mas, para já, não é esse o caminho.

“É uma questão que avaliaremos sempre, não temos nenhum dogma. O que nos preocupa é a eficácia, qual a medida mais eficaz”, disse. A prioridade do Executivo, disse, é assegurar “que o rendimento chega mesmo às famílias”.

Fernando Medina foi ainda questionado sobre o impacto da taxa sobre os lucros excessivos das empresas dos setores energético e da distribuição, referindo que esse cálculo só poderá ser feito quando forem conhecidos os resultados das empresas em 2022. A previsão do Governo aponta, para já, para um valor entre 50 e 100 milhões de euros, mas só a Galp estima que lhe caberá uma fatia próxima dos 100 milhões. Uma expetativa que deixa o ministro das Finanças “satisfeito”.