As capas dos jornais esta sexta-feira refletem a dimensão do astro Pelé: um pouco por todo o mundo, a imprensa destaca a morte do futebolista brasileiro na quinta-feira e homenageia o percurso desportivo de Edson Arantes do Nascimento.

Além dos jornais brasileiros, que recordam a eternidade do legado de Pelé, a morte do jogador atravessa o Atlântico e merece grandes chamadas de capa não só em Portugal, como também em Espanha, no Reino Unido, França e Países Baixos.

Explore a fotogaleria para rever as capas dos jornais esta manhã, da América à Europa.