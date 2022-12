Porto, Gaia e Matosinhos cancelaram os festejos de passagem de ano devido às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que “apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima” até dia 1 de janeiro.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, a autarquia do Porto escreveu que, para seguir as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, os autarcas Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelaram, nas respetivas cidades, “os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite de Passagem de Ano”.

O IPMA prevê “vento forte, com rajadas até 80 quilómetros por hora entre as 21 horas de hoje [esta sexta-feira] e as 9 horas de amanhã, dia 31 de dezembro”. A nota refere ainda que é “esperada a ocorrência de chuva persistente e por vezes forte para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro” — com o período “mais crítico” a estar previsto entre as 00h00 e as 12h00 do primeiro dia de 2023.

Foram colocados oito distritos do Norte e Centro (Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga) sob aviso amarelo por causa da chuva e, em alguns casos, por causa do vento e da agitação marítima. Miguel Miranda, presidente do IPMA, já tinha pedido cuidado e avisado que a condução na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro vai ser “fortemente afetada não só pela chuva, mas também pelo vento e pelo estado do mar”.

Por sua vez, também a Autoridade Marítima Nacional aconselhou a população a “não ir a banhos” no primeiro dia de 2023 e pediu para que fossem evitadas as deslocações para zonas expostas à agitação marítima, indicando que intensificará o dispositivo em algumas praias.