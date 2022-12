Novembro foi um mês curioso no mercado europeu, considerando todos os tipos de veículos, independentemente das suas dimensões ou combustível, o que permite colocar em pé de igualdade os tradicionais veículos com motores de combustão e os que são accionados por motores eléctricos. E a novidade é que o habitual líder do mercado, o Volkswagen Golf, foi desta vez ultrapassado por um SUV eléctrico, o Model Y da Tesla. Mas as surpresas não ficaram por aqui.

Ao transacionar 19.144 unidades no 11.º mês de 2022, o Model Y sagrou-se líder do ranking das vendas no Velho Continente, apesar da oferta deste modelo arrancar em valores próximos dos 50 mil euros, dependendo do mercado. Com este registo, o SUV da gama média da Tesla registou um incremento de vendas de 260% face ao período homólogo do ano anterior, modelo que já tinha liderado o mercado em Setembro.

Atrás do veículo eléctrico norte-americano surgem no ranking dois modelos de sucesso, ambos utilitários e, por isso, propostos por valores muito mais acessíveis. Referimo-nos ao Dacia Sandero, o 2.º nas vendas de Novembro, confirmando a excelente forma da marca romena do Grupo Renault, que no passado mês transacionou 18.746 unidades, o que representa um ganho de 16% face a 2021, de acordo com a Automotive News Europe. A completar o top 3 surge o Toyota Yaris, com 17.309 veículos vendidos no mês, um salto positivo de 150% face ao ano anterior, a confirmar a boa aceitação do utilitário nipónico.

Nos primeiros 11 meses de 2022, foram apenas seis os modelos que conseguiram liderar o ranking mensal, em representação de somente quatro construtores. A Volkswagen foi quem mais vendeu com o Golf (em Fevereiro e Outubro) e com o T-Roc (em Julho e Agosto), para a Tesla liderar com outros dois modelos, o Model 3 (em Março) e o Model Y (em Setembro e Novembro). Com o 208 a ser o mais vendido em Abril e Junho, e o Sandero em Janeiro, a Peugeot e a Dacia encerram o lote das marcas vencedoras dos diferentes meses, restando saber que vai liderar no derradeiro mês do ano.

No acumulado de Janeiro a Novembro de 2022 é o Peugeot 208 que lidera a tabela das vendas europeias, com 193.743 unidades, à frente do Dacia Sandero, com 180.553 veículos transaccionados. A 3.ª posição do ranking está a ser disputada entre dois VW, respectivamente o T-Roc e o Golf, com pouca diferença entre si, mas a 16.000 unidades do Sandero, pelo que dificilmente o utilitário romeno perderá o seu 2.º lugar do pódio, da mesma forma que o Peugeot parece ter a vitória garantida.