Os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto vão estar, na manhã de domingo, sob aviso laranja devido à previsão de “chuva persistente e por vezes forte”, informou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) por precipitação forte aplica-se a estes três distritos do norte de Portugal continental no primeiro dia do ano de 2023, no domingo, entre as 0h00 e as 12h00, de acordo com o IPMA.

A partir das 21h00 de sexta-feira e até às 09h00 de sábado, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) devido à previsão de “vento forte, com rajadas até 80 km/h [quilómetros por hora]”, assim como Aveiro, onde este aviso se inicia à mesma hora e se prolonga até às 12h00 de sábado.

Dos 18 distritos de Portugal continental, 11 do norte e centro estão sob aviso amarelo devido à precipitação a partir de sábado e até domingo, ainda que com diferentes horários relativamente ao alerta.

Além de aviso laranja entre as 0h00 e as 12h00 de domingo, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo entre as 18:00 de sábado e as 0h00 de domingo e entre as 12h00 e as 15h00 de domingo, por “chuva persistente e por vezes forte”, segundo informação do IPMA.

No domingo, 01 de janeiro, estão também sob aviso amarelo por causa de precipitação os distritos de Aveiro (entre as 0h00 e as 15h00), Vila Real e Viseu (ambos entre as 09h00 e as 18h00), assim como Coimbra e Leiria (ambos entre as 12h00 e as 18h00) e Bragança, Guarda e Castelo Branco (os três entre as 15h00 e as 21h00).

Além de avisos de precipitação e de vento, o IPMA emitiu aviso amarelo devido à agitação marítima para Viana do Castelo, Braga e Porto, entre as 12h00 de sábado e as 12h00 de domingo, assim como para Aveiro (entre as 18h00 de sábado e as 12:00 de domingo), Leiria e Coimbra (ambos entre as 21h00 de sábado e as 15h00 de domingo) e Lisboa (no domingo entre as 06:00 e as 15:00), todos com previsão de “ondas de oeste-sudoeste com 4 a 4,5 metros”.

Além dos distritos do norte e centro de Portugal continental, a região autónoma da Madeira estará sob aviso amarelo de precipitação no domingo entre as 03h00 e as 09h00.

Sem avisos meteorológicos do IPMA entre hoje e até domingo, estão os distritos das regiões do Alentejo e do Algarve, assim como a região autónoma dos Açores.