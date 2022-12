O chefe de Estado português vai reunir-se com Lula da Silva em Brasília na segunda-feira, dia seguinte à sua posse como Presidente do Brasil, e no domingo irá almoçar com o rei Felipe VI de Espanha.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou estes encontros em declarações aos jornalistas num hotel da capital brasileira, onde chegou neste dia para representar o Estado português na posse de Lula da Silva como Presidente do Brasil, no domingo, 1 de janeiro.

A sua reunião com Lula da Silva, com delegações dos dois países, “será em princípio às 11h00 do dia 2“, disse o chefe de Estado.

“No dia da posse almoço com o rei de Espanha, que não vejo há muito tempo. Nós encontrávamo-nos sempre três, quatro vezes por ano, neste ano não nos encontramos desde maio, não foi possível. Vamos aqui fazer um almoço reunião muito bom para os dois países“, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na noite de 31 de dezembro, o chefe de Estado português irá jantar com outros chefes de Estado e representantes de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que também estão em Brasília.

Enquanto Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva já passou por Portugal, entre 18 e 19 de novembro, depois de ter participado na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), no Egito. Nessa ocasião, foi recebido pelo chefe de Estado português e pelo primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa.

Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que Lula da Silva voltará a Portugal já como Presidente do Brasil em visita de Estado e para uma cimeira entre governos português e brasileiro de 22 a 25 de Abril.

Quando visitou o Brasil em julho deste ano e em 2021, o Presidente português reuniu-se com Lula da Silva em São Paulo e com outros antigos presidentes do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos como Presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, foi novamente eleito em 30 de outubro, na segunda volta da eleição presidencial brasileira, com 50,9% dos votos, derrotando o chefe de Estado brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro.

Nessa noite, logo depois de o Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil dar eleição como matematicamente definida, o chefe de Estado português felicitou Lula da Silva e manifestou-se certo de que o seu mandato “corresponderá a um período promissor nas relações fraternais” com Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa fez saber em setembro, quando decorria a campanha eleitoral, que tencionava estar presente na posse do próximo Presidente do Brasil.