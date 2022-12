O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Autoridade Nacional da Proteção Civil subiram o nível de alerta para vermelho em quatro distritos da região norte para a madrugada do dia 1 de janeiro.

Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real estão em alerta laranja a partir da meia-noite, que sobe para vermelho às 3h da manhã, devido à “chuva forte e por vezes persistente”. O alerta mantém-se em vigor até ao meio-dia de domingo, altura em que volta ao nível amarelo. O distrito de Vila Real fica em alerta laranja durante o período mais crítico.

Já a Proteção Civil decidiu colocar os quatro distritos em alerta vermelho a partir logo da meia-noite, segundo confirmou o porta-voz em conferência de imprensa este sábado. “Entre hoje e amanhã haverá um agravamento da situação”, confirmou o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, que alertou para o “potencial de cheias”.

Segundo André Fernandes, as bacias hidrográficas onde existem “maiores probabilidades de haver inundações em meio urbano assim como cheias” são as dos “rios Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo”.

Na sequência destas previsões, a Proteção Civil aconselha a reduzir as deslocações e evitar conduzir nas áreas afetadas. Para quem tem de se deslocar durante o dia 1, o comandante pede que “planeiem bem as viagens, no dia 1, verificando se há inundação das rodovias”, devendo por isso estar “atento às mensagens das autoridades”.

Os alertas de mau tempo já tinham levado vários municípios (como Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Chaves e Vila Real) a cancelar os festejos de fim de ano.

Para além da chuva na região Norte, a Proteção Civil alerta igualmente para a agitação marítima ao longo de toda a costa ocidental, com ondas que podem atingir os 4,5 metros. Por essa mesma razão, as autoridades pedem à população que não realize a tradição do “primeiro banho do ano” na manhã do Dia de Ano Novo. “Apelamos que não se desloquem às praias para o primeiro banho do ano, que o façam só quando as condições meteorológicas o permitirem”, acrescentou o porta-voz André Fernandes.