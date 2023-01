Luiz Inácio Lula da Silva regressa hoje à Presidência do Brasil, após 12 anos, sucedendo a Jair Bolsonaro, numa cerimónia na capital do país, Brasília, sob fortes medidas de segurança. O futuro 39.º Presidente brasileiro, de 77 anos e natural de Pernambuco de Garanhuns, nordeste do país, venceu a segunda volta das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro, em 30 de outubro, por uma pequena margem de 50,90% contra 49,10% e terá como principal missão unir um país altamente polarizado.

Na cerimónia são esperadas 65 delegações estrangeiras, incluindo de Portugal, representado pelo Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, mas o grande ausente deverá ser mesmo Jair Bolsonaro, que na sexta-feira viajou para os Estados Unidos. Pela primeira vez na história da democracia brasileira no pós-ditadura militar, em 1985, o Presidente cessante não entregará a faixa presidencial ao seu sucessor.

Brasília está sob fortes aparato policial, com restrições de circulação e cerca de 15 mil elementos das forças de segurança mobilizados para contra ameaças de apoiantes de Bolsonaro que pretendem impedir a posse de Lula da Silva e que nas últimas semanas realizaram protestos violentos.

As festividades arrancam logo de manhã com o “Festival do Futuro”, organizado por ‘Janja’ Lula da Silva, mulher do Presidente eleito, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vários cantores brasileiros, entre os quais Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Maria Rita, Juliano Maderada (cantor do hit ‘Está na hora de o Jair ir embora’), Valesca Popozuda, entre outros, vão atuar até às 03:00 do dia 02 de janeiro (06:00 em Lisboa).

As mais de 300 mil esperadas poderão acompanhar o evento em ecrãs gigantes espalhados pela cidade.

Por volta das 12:30 (15:30 em Lisboa), Lula da Silva e o seu vice-presidente, Geraldo Alkimin, entram em cena com um cortejo com início na Esplanada dos Ministérios, até ao Palácio do Congresso Nacional, sede da Câmara dos Deputados e do Senado.

Aí, no Palácio do Congresso Nacional, é onde se concretiza a tomada de posse, prestando o “compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”, de acordo com a Constituição brasileira.

Lula da Silva discursará ao Congresso Nacional, numa sessão liderada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Depois desta sessão solene, às 16:20 (19:20 em Lisboa), o já Presidente brasileiro, Lula da Silva, receberá a faixa presidencial, que desta vez não será entregue pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro.

O chefe de Estado cessante, que cumpriu um mandato, partiu na sexta-feira para os Estados Unidos, onde deverá ficar hospedado num ‘resort’ em Palm Beach, propriedade do ex-presidente norte-americano Donald Trump, e desta forma falhará a cerimónia de posse que é marcada pelo momento da entrega da faixa presidencial, pelo Presidente cessante ao seu sucessor, um gesto simbólico que tem sido respeitado por todos os presidentes desde que o Brasil recuperou a democracia em 1985, após 21 anos de ditadura.

De seguida, Lula da Silva desloca-se ao Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, para acolher uma receção com vários convidados estrangeiros de mais de 65 delegações estrangeiras, entre os quais chefes de Estado, vice-presidentes, chefes da diplomacia, enviados especiais e representantes de organismos internacionais.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o antigo primeiro-ministro e amigo pessoal de Lula da Silva, José Sócrates, marcarão presença nas celebrações.

Também os presidentes de Angola, João Lourenço; de Timor-Leste, José Ramos-Horta; de Cabo Verde, José Maria Neves; da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, deverão marcar presença.

Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) é o primeiro chefe de Estado a ter três mandatos na história recente do Brasil. Candidato seis vezes à Presidência da República do Brasil, foi o primeiro líder operário a chegar ao posto mais importante do comando político do país, tendo governado o país de 2003 a 2011.