Depois de arrancar 2022 com as acções a serem transaccionadas a 399,93 dólares, após um 2021 em que quase duplicou as vendas, atingindo cerca de 1 milhão de unidades, a Tesla tinha todos os motivos para estar optimista em relação a este último período de 12 meses. Tinha aproveitado os lockdowns dos chineses para combater a Covid-19 para duplicar a produção da Gigafactory Xangai e, em 2022, era não só aguardada a entrada em funcionamento em pleno das Gigafactories de Berlim e do Texas, como estava ainda agendado o início das entregas do camião Semi, o veículo que anuncia a capacidade de percorrer 800 km entre recargas, que podem ser realizadas até 1000 kWh. Mas, ainda assim, 2022 encerrou com os títulos a serem valorizados a 123,18$ (valor à hora do fecho, a 30 de Dezembro), um tropeção de 69,2%.

A realidade é que se a Tesla foi quem registou a maior queda, esteve longe de ser a única empresa do índice S&P 500 a ver o valor dos seus títulos cair. Como um todo, o S&P 500 caiu 19%, mas os construtores de automóveis foram mais longe, com a Ford a acusar uma redução de 46% e a General Motors 43%.

A redução do valor das acções da Tesla aconteceu sobretudo após Outubro, mês em que o seu CEO, Elon Musk, assumiu o controlo do Twitter. No espaço de um trimestre, o construtor viu desaparecer 241 mil milhões de dólares do seu valor bolsista, enquanto Musk via esfumar-se o seu estatuto do homem mais rico do mundo, com uma perda de valor de 141 mil milhões de dólares, o que o relegou para a segunda posição.

Os analistas como Dan Ives, da Wedbush Securities, são os primeiros a apontar as reacções negativas à aquisição do Twitter por Musk como a principal causa para a tormenta. Mas juntam ao cocktail que causou o brutal mergulho do valor das acções a menor procura nos EUA e na China, país que, para mais, continua a utilizar o lockdown geral como forma de controlar a pandemia, com efeitos terríveis para a economia. Só o recente anúncio que a fábrica chinesa ia encerrar durante uma semana, para depois reabrir durante 17 dias antes de voltar a encerrar entre 20 e 31 de Janeiro, desta vez devido ao ano novo chinês, fez as acções caírem 11%.

Em relação ao comportamento da Tesla em 2023, não há analistas que prevejam de forma clara o que vai acontecer. Depende, para começar, dos dados relativos a 2022, em termos de produção e vendas, que deverão ser conhecidos já no início da próxima semana. Depois dos 936 mil veículos transaccionados durante 2021, o mercado espera um valor próximo de 1,5 milhões de unidades nos 12 meses de 2022. A capacidade de manter Xangai, Berlim e Texas a trabalhar em pleno, sem interrupções, ajudaria a elevar a confiança, ainda que a produção de um cada vez maior número de veículos da Tesla tenha como consequência reduzir os tempos de espera e, por tabela, fazer o valor dos modelos da marca cair no mercado de usados. A reacção positiva do mercado, ou seja, das empresas que estão já a utilizar o Semi, também pode puxar para cima o valor dos títulos, mas o que parece continuar a ser determinante, pelo menos de acordo com os analistas, é Musk afastar-se da gestão do Twitter.

Mesmo depois de ver as acções caírem 69,2% em 2022, o valor da Tesla em bolsa continua a ser de 385,98 mil milhões de dólares, claramente acima do valor do Grupo Toyota (225 mil milhões de dólares) e do Grupo VW, que apesar de todas as suas marcas vê ser-lhe atribuído um valor de apenas 72,49 mil milhões de dólares, enquanto as 14 marcas da Stellantis implicam um valor de 44,80 mil milhões de dólares. O Grupo Mercedes vale 70,46 mil milhões de dólares, à frente do Grupo BMW (58,83 mil milhões de dólares) e da Porsche (46,29 mil milhões de dólares).