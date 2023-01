Acompanhe aqui o liveblog de tomada de posse de Lula da Silva

Com pratos que privilegiam a cultura brasileira e utilizando ingredientes típicos do país. É assim o menu de jantar de receção aos convidados de Lula da Silva e da sua mulher, Janja, após a tomada de posse do 39.º Presidente do Brasil.

O menu, assinado por chefs de cozinha reconhecidos em todo o Brasil — como Bela Gil, Morena Leite, Kalymaracaya Nogueira, Kátia Barbosa, Kalymaracaya Nogueira ou Paulo Machado — foi divulgado pela Globo. Em declarações a esse jornal, Kalymaracaya Nogueira disse que o menu representa “a riqueza do Brasil”: “Como sou uma das pioneiras a falar sobre o assunto gastronomia indígena, pensei numa receita que contemplasse a cultura indígena, mas também que os ingredientes fossem fáceis de encontrar em Brasília”, capital brasileira onde decorrem as cerimónias de tomada de posse de Lula da Silva.

Após a tomada de posse, os convidados vão poder deliciar-se com bolinho de feijoada, arroz carreteiro com ovo ou Ho’o xanena xupu (mojica de mandioca com peixe). Além disso, existe ainda uma vasta escolha de canapés como saladinha de bacalhau com rúcula e manga, bolinho de bacalhau, pastel de carne seca cebolada, tapioca com queijo Canastra ou ratatouille na barquete de espinafre.

Ao contrário dos canapés, no menu só é mencionada uma opção de bebida: gin tónico com flor de clitória. A bebida é uma criação de Bela Gil, que, segundo a Globo, além de chef é apresentadora de televisão e filha do cantor Gilberto Gil.

Para terminar o jantar, há ainda espaço para os doces: brigadeiro, churros de tapioca com vatapá, flor de coco ou ainda mousse de cupuaçu.